Alstom choisit Accenture et Dassault Systèmes pour développer une plateforme cloud nouvelle génération destinée à accroître sa compétitivité et soutenir sa croissance

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Alstom a choisi Accenture (NYSE:ACN) et Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) pour développer une nouvelle plateforme cloud pour la gestion du cycle de vie des produits (PLM), conçue pour accroitre la compétitivité d’Alstom et soutenir sa croissance.

La nouvelle plateforme PLM cloud permettra à Alstom d’optimiser la collaboration entre ses différents bureaux d’études, d’améliorer l’intégration et la standardisation entre ses processus d’ingénierie, de fabrication et de maintenance. Accenture capitalisera sur son expertise reconnue dans le déploiement à grande échelle de solutions PLM et de transition vers le Cloud et s’appuiera sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour développer la nouvelle plateforme d’Alstom. Ce projet sera déployé sur un premier site en 2021 puis étendu sur l’ensemble des sites Alstom à travers le monde en 2022.

« Le PLM est l'épine dorsale de notre projet de transformation digitale et est un vecteur essentiel de croissance sur un marché mondial ultra compétitif. Cette plateforme permettra un travail collaboratif plus efficient répondant parfaitement à nos objectifs de croissance », déclare Alexandre Domingues, Chief Digital Transformation Officer chez Alstom

Flavien Parrel, Directeur exécutif Accenture Industry X en France et au Benelux renchérit, « Grâce à cette nouvelle plateforme, nous offrirons des capacités de pointe en matière de Cloud-first et PLM afin qu'Alstom et ses partenaires de l'écosystème puissent collaborer simultanément sur l'ensemble du cycle de vie des projets, de l'ingénierie à la fabrication et aux services. Cette plateforme soutiendra la croissance future de l’activité d’Alstom et témoigne de nos compétences en industrie X et en cloud-first en France, qui visent à accélérer l'innovation et la compétitivité de nos champions industriels. »

« L’automatisation et la digitalisation sont en train de transformer tous les aspects de l’activité industriel, y compris la création de valeur. La plateforme 3DEXPERIENCE offre l’opportunité à Alstom d’être à la pointe d’une renaissance de l’industrie grâce à des technologies numériques puissantes qui relient tous les métiers dans la chaine de valeur. Alstom peut renforcer ses processus métiers et d’assoir encore davantage son positionnement de leader Européen du secteur des transports », conclue Florence Verzelen, Directrice Générale Adjointe, Industries et Marketing, Développement durable chez Dassault Systèmes.

A propos Alstom Transport :

Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, le monorail, des trams et des bus électriques ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 15,7 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2020(¹). Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie 75 000 personnes dans le monde.

www.alstom.com

(¹) comptes proforma non audité

A propos d’Accenture

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes pour offrir à ses clients des services Strategy & Consulting, Interactive, Technology et Operations. Avec 537 000 employés, Accenture s’engage chaque jour auprès de ses clients dans plus de 120 pays, à réaliser la promesse de la technologie alliée à l’ingéniosité humaine. Accenture s’appuie sur le changement pour générer de la valeur et créer une réussite partagée avec ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses partenaires et ses communautés. Site Internet : www.accenture.com/fr

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production. Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour nos 290 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez notre site www.3ds.com/fr