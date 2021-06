Global Payments e Banco Carrefour assinam novo acordo plurianual de pagamentos

CAMPINAS, Brasil--(BUSINESS WIRE)--A Global Payments Inc. (NYSE: GPN), empresa líder mundial em tecnologia de pagamentos e soluções de software, anunciou hoje que a TSYS, seu negócio de soluções de emissor, assinou um acordo plurianual com o Banco Carrefour no Brasil. O Banco Carrefour é o braço de serviços financeiros do Carrefour Brasil, a rede de supercentros de varejo líder no país.

A TSYS fornecerá diversos serviços de processamento e suporte para o cartão de crédito e contas digitais do Banco Carrefour, como também administrará suas transações de aquisição on-us.

“Nossa parceria duradoura com a TSYS nos permitiu a conclusão de diversos projetos, inclusive o lançamento bem-sucedido de nosso programa de contas digitais em 2020, que contribuiu com a expansão do nosso portfólio de pagamentos. Seja com novos produtos financeiros, descontos diários ou opções diferenciadas para compras parceladas, juntos, transformamos nossa operação, criando soluções flexíveis, seguras e inovadoras para toda nossa cadeia de pagamentos”, declarou Aydes Marques, diretor técnico do Banco Carrefour.

“Nossa parceria com o Banco Carrefour destaca a força e a durabilidade de nossos relacionamentos com clientes mundialmente e nossa habilidade em fornecer inovação que gera resultados”, afirmou Ross Stewart, vice-presidente sênior e gerente geral da TSYS para a América Latina. “Esperamos continuar ajudando o Banco Carrefour a acelerar suas ofertas de pagamentos digitais, criando as melhores experiências para seus titulares de cartões em apoio a nossas iniciativas gerais de crescimento na América Latina.”

Os termos do contrato não foram divulgados.

Sobre o Banco Carrefour

O Banco Carrefour, parte do Grupo Carrefour Brasil, é o único banco de propriedade de um varejista do país e um dos maiores emissores de cartões de crédito do mercado brasileiro. Além dos cartões Carrefour e Atacadão, a instituição possui um portfólio diversificado de produtos financeiros que abrange empréstimos, seguros e outros produtos. São mais de 700 funcionários trabalhando para o banco e mais de três mil profissionais de atendimento e vendas que fazem parte da instituição financeira.

Sobre o Carrefour Brasil

O Carrefour Brasil opera 489 lojas no Brasil, inclusive 100 hipermercados sob a bandeira Carrefour, 53 supermercados sob as bandeiras Carrefour Bairro e Market, 130 lojas de proximidade sob a bandeira Carrefour Express, 206 lojas cash & carry sob a bandeira Atacadão, além de 125 farmácias e 77 postos de combustível. Em 2020, o Carrefour Brasil gerou vendas brutas de R$ 74,7 bilhões e um EBITDA ajustado de R$ 5,6 bilhões.

Sobre a Global Payments

A Global Payments Inc. (NYSE: GPN) é uma empresa líder em tecnologia de pagamentos de atividade exclusiva que oferece softwares e serviços a nossos clientes ao redor do mundo. Nossas tecnologias, serviços e expertise dos funcionários nos capacitam para oferecer uma ampla variedade de soluções que permitem que nossos clientes operem seus negócios de forma mais eficaz por toda uma variedade de canais em todo o mundo.

Sediada no estado norte-americano da Geórgia e com quase 24 mil funcionários em todo o mundo, a Global Payments é uma empresa Fortune 500 e membro da S&P 500 com alcance global, abrangendo mais de 100 países na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina. Para saber mais, acesse www.globalpayments.com e siga a Global Payments no Twitter (@globalpayinc), no LinkedIn e no Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.