COI anuncia novo modelo de hospitalidade global a partir da Paris 2024 em diante; “On Location” é indicada como fornecedora de hospitalidade global até LA28

LAUSANNE, Suíça--(BUSINESS WIRE)--O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou hoje que o COI, o Comitê Paralímpico Internacional (CPI) e os Comitês Organizadores dos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos (Organising Committees of the Olympic Games and Paralympic Games, OCOGs) Paris 2024, Milano Cortina 2026 e LA28 apresentarão juntos um novo modelo de hospitalidade global.

Fãs e partes interessadas terão acesso a experiências únicas incluindo ingresso, transporte e hospitalidade por meio de um fornecedor oficial e exclusivo de hospitalidade. Para apoiar esse programa global de hospitalidade, após um processo seletivo de múltiplas etapas, a On Location, líder no negócio de hospitalidade experiencial, foi indicada como a fornecedora exclusiva de serviços para os programas de hospitalidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024, Milano Cortina 2026 e LA28. Trabalhando juntamente com os Comitês Organizadores, a On Location entregará experiências de hospitalidade de classe mundial para fãs e partes interessadas nas Olimpíadas, com pacotes incluindo ingressos, transporte, acomodação e hospitalidade exclusiva no evento e na cidade-sede.

O novo modelo também aprimorará os serviços para famílias e amigos dos atletas esperando ver seus entes queridos competir nos Jogos, com suporte para viagem, acesso a acomodação e outros serviços, incluindo inventário dedicado de ingressos.

O presidente do COI, Thomas Bach, declarou: “ Uma das recomendações da Agenda Olímpica 2020+5 é oferecer soluções adicionais prontas para o uso que podem ser fornecidas aos OCOGs para simplificar a complexidade da realização dos Jogos. Essa nova solução entregará um processo simplificado e seguro para fãs de todo o mundo participarem dos Jogos. A centralização do projeto também contribui imensamente para um melhor acompanhamento e, com isso, para uma boa governança. O projeto também apoiará diretamente a preparação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, todos os Comitês Olímpicos Nacionais, e o mais importante, seus atletas.”

Tony Estanguet, presidente da Paris 2024, disse: “ Paris 2024 será o primeiro Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos a propor uma oferta mundial de hospitalidade. Isso representa uma oportunidade fantástica — para nós e para todo o ecossistema da Paris 2024. Nossas equipes já estão trabalhando e esperamos inovar juntos, para oferecer experiências de hospitalidade únicas que atrairão um amplo público mundial. Ao desenvolver esses novos produtos, buscaremos mostrar o melhor da ‘art de vivre’ francesa, nossa gastronomia, arte, cultura, esportes e inovação com o magnífico cenário da Cidade Luz, enquanto respeitamos completamente o foco no legado no cerne da nossa visão.”

Giovanni Malagò, presidente do CONI e Milano Cortina 2026, disse: “ A nova abordagem de hospitalidade, adotada pelo COI de acordo com a Agenda Olímpica 2020+5, é um importante passo para todo o Movimento Olímpico e Paralímpico. Ela fornecerá uma experiência única para fãs e partes interessadas de todo o mundo, bem como um importante fluxo de receita que ajudará a Milano Cortina 2026 a entregar Jogos empolgantes e sustentáveis. Esse acordo também demonstra como os Jogos de Inverno da Itália são atraentes a nível global e como representam uma grande oportunidade para nosso setor do turismo e territórios.”

Casey Wasserman, presidente do conselho da LA28, disse: “ A On Location possui um incrível histórico criando experiências para importantes eventos globais, e definirá um novo padrão de hospitalidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Modernizar a plataforma de hospitalidade e ingressos tem sido uma grande prioridade para nós, enquanto nos preparamos para sediar um evento de classe mundial em Los Angeles. Essa parceria reforça nosso compromisso de entregar uma extraordinária experiência nos Jogos para atletas e fãs, em nossa comunidade e ao redor do mundo.”

Paul Caine, presidente da On Location, disse: “ Na On Location, somos dedicados a oferecer a nossos clientes incríveis experiências em eventos ao vivo que criam memórias duradouras. Estamos honrados em nos unir ao Comitê Olímpico Internacional, reimaginando a hospitalidade nos futuros Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e estamos comprometidos a oferecer às partes interessadas, parceiros e fãs de todo o mundo experiências exclusivas de hospitalidade que celebram de maneira única cada cidade-sede.”

Para uma prévia da abordagem da On Location para hospitalidade nos Jogos futuros, acesse: www.onlocationexp.com/olympics

O COI facilitou esse acordo de longo prazo, trabalhando em colaboração com os Comitês Organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024, Milano Cortina 2026 e LA28. Os Comitês Organizadores e os Comitês Olímpicos Nacionais (CON) e suas equipes olímpicas serão os beneficiários primários da receita gerada por meio dessa nova abordagem centralizada, que apoiará a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as equipes Olímpicas em todo o mundo e seus atletas.

A reforma é parte da visão da Agenda Olímpica 2020+5 para entregar soluções prontas e de longo prazo que sejam oferecidas em diversas edições dos Jogos Olímpicos, com o objetivo de simplificar as operações e direcionar a eficiência na entrega, além de gerar novas fontes de receita.

Além disso, e em separado do acordo com a On Location, uma nova e integrada abordagem relacionada às vendas globais de ingressos também será introduzida a partir da Paris 2024. Ela fornecerá acesso seguro e ininterrupto a ingressos Olímpicos e Paralímpicos diretamente por meio de cada Comitê Organizador, com preços padronizados para cada um dos Jogos para fãs de todas as partes do mundo.

