Saudi Aramco Energy Ventures investe na Energy Vault

LUGANO, Suíça e DHAHRAN, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--A Energy Vault, a criadora de produtos de armazenamento de energia renovável que estão transformando a abordagem do mundo ao armazenamento de energia em escala de serviços públicos para resiliência da rede, anunciou hoje um novo investimento da Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV), o programa de investimento em tecnologia estratégica da empresa global de energia e produtos químicos integrados Aramco (TADAWUL: SAUDI ARAMCO). A Energy Vault utilizará os fundos para acelerar a implantação global da sua tecnologia, projetada para permitir a geração intermitente de energia renovável a ser armazenada em escala de gigawatt-hora, tanto economicamente quanto sustentavelmente, para entregar eletricidade despachável sob demanda. O valor do investimento não foi divulgado.

A tecnologia inovadora da Energy Vault foi inspirada em usinas hidrelétricas bombeadas que dependem do poder da gravidade e do movimento da água para armazenar e descarregar eletricidade. A solução da empresa é baseada nos mesmos fundamentos bem conhecidos da engenharia mecânica e da física usados naquelas usinas, mas substitui a água por blocos compostos feitos sob medida por meio do uso inovador de materiais locais, de baixo custo e de ciência de materiais sofisticada. Os blocos são combinados com o projeto de sistema e visão de máquina proprietários da Energy Vault, software habilitado por IA para operar um guindaste especialmente projetado que utiliza tecnologia proprietária para orquestrar de maneira autônoma o levantamento e abaixamento dos blocos, armazenando assim a energia potencial em altura e depois descarregando a eletricidade quando os blocos são abaixados, gerando energia. O mais importante é que os blocos são fabricados com solo, areia ou materiais de resíduos locais, incluindo resultados de resíduos da produção de combustível fóssil, como resíduos de combustão de carvão, e componentes de energia obsoletos, como pás eólicas. O primeiro sistema em escala comercial de 5 MW/35 MWh da Energy Vault alcançou a conclusão mecânica em julho de 2020, ao mesmo tempo que foi conectado à rede nacional de serviços públicos da Suíça. Desde então o sistema tem sido utilizado por clientes da Energy Vault em todo o mundo para testes de aplicação direta e protocolos de serviços auxiliares.

Nos dois últimos anos, a Energy Vault trabalhou de perto com as maiores empresas de serviços públicos e energia do mundo para aprimorar ainda mais sua plataforma de tecnologia de armazenamento de energia para ser mais flexível e atender às necessidades de maior potência e de duração variável. O resultado é a plataforma do produto EVx que define uma nova referência no setor de economia de armazenamento de energia.

A nova plataforma é uma evolução natural da tecnologia comprovada da empresa, aproveitando todos os atributos atuais de desempenho de degradação zero em média de armazenamento, alta eficiência de ida e volta, longa vida técnica, uma cadeia de suprimentos sustentável e blocos compostos. A EVx introduz uma arquitetura altamente escalável e modular que pode ser construída em incrementos de 10 MWh que podem escalar para capacidades de armazenamento de multi-GW-hora. Além disso, a EVx oferece total flexibilidade quanto à sua duração, porque a energia e a potência estão separadas, permitindo implantações para necessidades de alta potência/menor duração (2 a 6 horas), além de aplicações de armazenamento de maior duração (6 a 12 horas, ou mais). É importante destacar que a nova plataforma é 40% menor em altura e utiliza os mesmos pesos de blocos compostos que podem ser fabricados a partir de resíduos e materiais de remediação para reuso benéfico, tais como resíduos de combustão de carvão (cinza de carvão), fibra de vidro de pás de turbinas eólicas desativadas e rejeitos de resíduos de processos de mineração. O resultado é uma economia sem precedentes que é significativamente menor que qualquer outra tecnologia de armazenamento de energia em uma base de custo nivelado de armazenamento.

O sistema de armazenamento de energia da Energy Vault é ideal para empresas em diversas verticais industriais que possuem necessidades de energia 24 horas por dia, sete dias por semana e estão em transição para energia limpa. Outros exemplos regionais incluem unidades de dessalinização, que requerem eletricidade industrial ininterrupta para entregar água potável limpa, de forma confiável e econômica.

“ Nossa missão na SAEV é investir em empresas que desenvolvem tecnologias com importância estratégica para a Aramco. A tecnologia inovadora de armazenamento de energia da Energy Vault possui benefícios ambientais e econômicos únicos. Estamos empolgados para ajudar a Energy Vault a acelerar ainda mais a implantação global de sua tecnologia”, afirmou Mahdi Aladel, diretor executivo da Aramco Ventures.

“ A Energy Vault alcançou um rápido e significativo progresso nos últimos 12 a 18 meses enquanto concluímos a primeira implantação em escala comercial de nossa tecnologia, e estamos felizes por ter o suporte da SAEV como uma parceira estratégica”, disse Robert Piconi, diretor executivo e cofundador da Energy Vault.

Sobre a Saudi Aramco Energy Ventures

A Saudi Aramco Energy Ventures LLC (SAEV) é a subsidiária de investimentos corporativos da Saudi Aramco, empresa líder mundial em energia e produtos químicos totalmente integrados. Sediada em Dhahran e com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia, a missão da SAEV é investir globalmente em startups e empresas de alto crescimento com tecnologias de importância estratégica para sua empresa-mãe Aramco. Saev.com

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault é a criadora de produtos de armazenamento de energia renovável que estão transformando a abordagem do mundo ao armazenamento de energia em escala de rede pública para resiliência da rede. Utilizando fundamentos convencionais de física de gravidade e energia potencial, o sistema combina um inovador projeto de guindaste que levanta blocos maciços especialmente desenvolvidos com uma plataforma exclusiva de software baseado em nuvem, que orquestra o armazenamento e a descarga de eletricidade. Utilizando materiais 100% ecológicos e economia sem precedentes, a Energy Vault está acelerando a mudança para um mundo completamente renovável.

