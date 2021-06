LUGANO, Zwitserland & DHAHRAN, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault, de maker van producten voor de opslag van hernieuwbare energie die de wereldwijde benadering van energieopslag op nutsschaal voor de veerkracht van het elektriciteitsnet transformeren, heeft vandaag een nieuwe investering aangekondigd van Saudi Aramco Energy Ventures ( SAEV), het strategische technologie-venturingprogramma van het wereldwijde geïntegreerde energie- en chemiebedrijf Aramco (TADAWUL: SAUDI ARAMCO). Energy Vault zal het geld gebruiken om de wereldwijde inzet van zijn technologie te versnellen, die is ontworpen om intermitterende opwekking van hernieuwbare energie mogelijk te maken op een schaal van GW-uur, zowel economisch als duurzaam, om verzendbare stroom op aanvraag te leveren. Het bedrag van de investering is niet bekendgemaakt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.