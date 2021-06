Saudi Aramco Energy Ventures investit dans Energy Vault

LUGANO, Suisse et DHAHRAN, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault, le concepteur de produits de stockage d’énergies renouvelables qui transforment l’approche mondiale en matière de stockage énergétique à l’échelle des services publics pour optimiser la résilience des réseaux, a annoncé aujourd’hui un nouvel investissement de la part de Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV), le programme d’aventure technologique stratégique de la société mondiale intégrée d’énergie et de produits chimiques Aramco (TADAWUL : SAUDI ARAMCO). Energy Vault utilisera les fonds pour accélérer le déploiement mondial de sa technologie, qui est conçue pour permettre à la production d’énergie renouvelable intermittente d’être stockée à l’échelle du gigawattheure de manière aussi bien économique que durable, afin de fournir de l’énergie distribuable à la demande. Le montant de l’investissement n’a pas été divulgué.

La technologie révolutionnaire d’Energy Vault s’inspire des centrales hydroélectriques pompées qui comptent sur la puissance de la gravité et sur le mouvement de l’eau pour stocker et décharger l’électricité. La solution de la société est basée sur les mêmes éléments fondamentaux bien compris de la physique et du génie mécanique, utilisés dans ces centrales, mais elle remplace l’eau par des briques composites fabriquées sur mesure grâce à une utilisation innovante de matériaux à faible coût et de la science des matériaux. Les blocs sont combinés à la conception de système propriétaire et à la vision industrielle d’Energy Vault, ainsi qu’à un logiciel compatible avec l’IA pour faire fonctionner une grue spécialement conçue utilisant une technologie propriétaire pour orchestrer de manière autonome le levage et l’abaissement des blocs, stockant ainsi l’énergie potentielle en hauteur, puis déchargeant l’électricité au fur et à mesure que les blocs sont abaissés et génèrent de l’électricité. Il est important de noter que les blocs sont fabriqués à partir de sols, de sable ou de déchets d’origine locale, y compris les produits de la production de combustibles fossiles, tels que les résidus de combustion du charbon, et les composants énergétiques en fin de vie, tels que des pales d’éoliennes. Le premier système à échelle commerciale de 5 MW/35 MWh d’Energy Vault a été achevé mécaniquement en juillet 2020, parallèlement à son raccordement au réseau électrique national suisse. Le système a depuis été utilisé par les clients d’Energy Vault dans le monde entier pour des tests d’application directe et des protocoles de services auxiliaires.

Au cours des deux dernières années, Energy Vault a travaillé en étroite collaboration avec les plus grandes entreprises de services publics et d’énergie au monde pour optimiser davantage sa plateforme technologique de stockage d’énergie afin de la rendre plus flexible et de répondre aux besoins en termes de puissance plus élevée et de durée variable. Le résultat est la plateforme de produits EVx qui établit une nouvelle référence sectorielle en matière d’économie de stockage d’énergie.

Émanant naturellement de la technologie éprouvée de l’entreprise, la nouvelle plateforme tire parti de tous les attributs de performance actuels de zéro dégradation du support de stockage, d’une efficacité aller-retour élevée, d’une longue durée de vie technique, d’une chaîne logistique durable et de briques composites. Présentant une architecture hautement évolutive et modulaire, la solution EVx peut être assemblée par incréments de 10 MWh et sa capacité de stockage peut atteindre jusqu’à plusieurs gigawattheures. En outre, EVx offre une flexibilité totale en termes de durée car l’énergie et la puissance sont découplées, ce qui permet des déploiements à la fois pour des besoins de puissance élevée et de durée plus courte (2 à 6 heures) en plus des applications de stockage de plus longue durée (6 à 12 heures et au-delà). Il faut souligner que la nouvelle plateforme est 40 % moins haute et utilise les mêmes poids de blocs composites qui peuvent être fabriqués à partir de déchets et de matériaux de décontamination pour une réutilisation bénéfique, tels que les résidus de combustion du charbon (cendres de charbon), la fibre de verre provenant de pales d’éoliennes déclassées et les résidus de déchets provenant des processus miniers. Le résultat est une économie sans précédent et nettement inférieure à toute autre technologie de stockage d’énergie sur une base de coût de stockage nivelé.

Le système de stockage d’énergie d’Energy Vault est idéal pour les entreprises de nombreux secteurs industriels ayant des besoins en électricité 24 h/24 et 7j/7, et qui évoluent vers une énergie propre. D’autres exemples régionaux incluent les usines de dessalement, qui nécessitent une puissance industrielle 24h/24 pour fournir de manière fiable et économique de l’eau potable.

« Notre mission chez SAEV est d’investir dans des entreprises développant des technologies d’importance stratégique pour Aramco. La technologie innovante de stockage d’énergie d’Energy Vault offre des avantages environnementaux et économiques uniques. Nous sommes ravis d’aider Energy Vault à continuer d’accélérer le déploiement mondial de sa technologie », a déclaré Mahdi Aladel, PDG d’Aramco Ventures.

« Energy Vault a réalisé des progrès rapides et significatifs au cours des 12 à 18 derniers mois alors que nous avons achevé le premier déploiement à l’échelle commerciale de notre technologie et nous apprécions énormément le soutien de SAEV en tant que partenaire stratégique », a déclaré Robert Piconi, PDG et co-fondateur d’Energy Vault.

À propos de Saudi Aramco Energy Ventures

Saudi Aramco Energy Ventures LLC (SAEV) est la filiale de capital-risque de Saudi Aramco, la plus importante entreprise énergétique et chimique entièrement intégrée au monde. Avec son siège social à Dhahran et des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, la mission de SAEV est d’investir à l’échelle mondiale dans des startups à forte croissance dotées de technologies d’importance stratégique pour sa société mère Aramco. Saev.com

À propos d’Energy Vault

Energy Vault conçoit des produits de stockage d’énergie renouvelable qui transforment l’approche mondiale en matière de stockage énergétique à l’échelle des services publics pour optimiser la résilience des réseaux. En appliquant les principes physiques fondamentaux classiques de la gravité et de l’énergie potentielle, le système allie un modèle de grue innovant chargé de soulever des briques massives de composite spécialement conçues, à une plateforme logicielle basée dans le cloud, laquelle orchestre le stockage et la décharge d’électricité. En utilisant des matériaux 100 % écologiques à un coût sans précédent, Energy Vault accélère la transition vers un monde entièrement renouvelable.

