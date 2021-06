AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), il leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato un accordo tecnologico con la società spagnola NexStreaming. Verimatrix ne ha integrato il kit di sviluppo software (SDK) del lettore multischermo NexPlayer nella propria soluzione Multi-DRM Core lanciata recentemente e pensata per i fornitori di servizi video in streaming, i titolari di contenuti e gli operatori affinché questi possano configurare velocemente un sistema DRM cloud, estremamente sicuro e personalizzabile, pagando soltanto per le funzionalità e la scalabilità di cui hanno bisogno al momento.

