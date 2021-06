Le CIO annonce un nouveau modèle international d’accueil à partir des JO de Paris 2024, la société « On Location » ayant été choisie comme prestataire mondial d’accueil jusqu’aux JO de Los Angeles 2028

LAUSANNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Le Comité international olympique (CIO) a annoncé aujourd’hui que le CIO, le Comité international paralympique (CIP), ainsi que les Comités organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) de Paris 2024, de Milan Cortina 2026 et de Los Angeles 2028, entendaient mettre en place ensemble un nouveau modèle international d’accueil.

Les fans et les parties prenantes auront accès à des expériences uniques de voyage et de tourisme, incluant les billets, via un seul et unique prestataire d’accueil, officiel et exclusif. Pour appuyer ce programme international d’accueil, et à l’issue d’un processus de sélection en plusieurs phases, la société On Location, leader dans le secteur de l’accueil axé sur les expériences, a été choisie en tant que prestataire exclusif de services pour les programmes d’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, de Milan Cortina 2026 et de Los Angeles 2028. En travaillant aux côtés des Comités organisateurs, On Location proposera des expériences d’accueil de classe mondiale aux fans et parties prenantes des Jeux olympiques, grâce à des formules incluant billets, voyage, hébergement, et services hôteliers uniques sur site et dans les villes organisatrices.

Ce nouveau modèle améliorera également les services pour les membres de la famille et amis des athlètes venus voir leur proche participer aux Jeux, en proposant une aide pour les voyages, un accès aux hébergements, ainsi que d’autres services, dont un stock dédié de billets.

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré : « L’une des recommandations de l’Agenda olympique 2020+5 consiste à proposer des solutions clé en main supplémentaires aux COJOP, afin de simplifier la complexité des prestations durant les Jeux. Cette nouvelle solution offrira une démarche simplifiée et sécurisée, permettant aux fans du monde entier d’assister aux Jeux. La centralisation du projet contribue par ailleurs grandement à une meilleure supervision, et par conséquent à une bonne gouvernance. Elle appuiera également directement la mise en place des Jeux olympiques et paralympiques, tout en soutenant les Comités nationaux olympiques et, surtout, leurs athlètes. »

Tony Estanguet, président du Comité Paris 2024, a déclaré : « Paris 2024 sera le premier Comité organisateur des Jeux olympiques et paralympiques à proposer une offre d’accueil d'envergure mondiale. Cela représente une opportunité fantastique – pour nous comme pour l’ensemble de l’écosystème Paris 2024. Nos équipes sont déjà au travail, et nous sommes impatients d’innover ensemble, pour proposer des expériences uniques d’accueil, qui séduiront un large public mondial. Dans le développement de ces nouveaux produits, nous chercherons à exposer le meilleur de "l’art de vivre" à la française, notre gastronomie, notre art, notre culture, notre sport et notre innovation, avec en toile de fond la magnifique Ville Lumière, tout en respectant pleinement l’accent placé sur l’héritage, au cœur de notre vision. »

Le président du Comité olympique italien et de Milan Cortina 2026, Giovanni Malagò, a déclaré : « Cette nouvelle approche en matière d’accueil, adoptée par le CIO en phase avec l’Agenda olympique 2020+5, constitue une étape importante pour l’ensemble du Mouvement olympique et paralympique. Elle offrira une expérience unique à nos fans et parties prenantes du monde entier, ainsi qu’une importante source de revenus, qui permettra à Milano Cortina 2026 de proposer des Jeux exceptionnels et durables. Cet accord démontre également toute l’attractivité des Jeux d’hiver italiens au niveau mondial, ainsi que la formidable opportunité qu’ils représentent pour notre secteur touristique et nos territoires. »

Le président du Comité Los Angeles 2028, a déclaré : « On Location jouit d’une expérience incroyable dans la création d’expériences pour les grands événements mondiaux, et établira une nouvelle référence pour l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques. La modernisation de la plateforme d’accueil et de billetterie constitue pour nous une priorité majeure, à l’heure où nous nous préparons à organiser un événement de classe mondiale à Los Angeles. Ce partenariat réaffirme notre engagement consistant à offrir lors des Jeux des expériences extraordinaires aux athlètes et fans de notre communauté et à travers le monde. »

Le président d’On Location, Paul Caine, a déclaré : « Chez On Location, nous nous attachons à fournir à nos clients des expériences exceptionnelles lors d’événements en direct, qui laisseront à chacun des souvenirs à vie. Nous sommes honorés de nous joindre au Comité international olympique pour réimaginer l’accueil lors des futurs Jeux olympiques et paralympiques, et nous nous engageons à offrir aux parties prenantes, partenaires et fans du monde entier des expériences exclusives d’accueil, qui célébreront de manière unique chacune des villes organisatrices. »

Pour un premier aperçu de l’approche d’On Location dans l’accueil des futurs Jeux, rendez-vous sur : www.onlocationexp.com/olympics

Le CIO a facilité cet accord à long terme, en travaillant en collaboration avec les Comités organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, de Milan Cortina 2026, et de Los Angeles 2028. Les Comité organisateurs et les Comités nationaux olympiques (CNO), ainsi que leurs équipes olympiques, seront les principaux bénéficiaires des revenus générés via cette nouvelle approche centralisée, qui appuiera la mise en place des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que les équipes Olympiques du monde entier et leurs athlètes.

Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la vision de l’Agenda olympique 2020+5, qui consiste à proposer des solutions clé en main à long terme, fournies lors de plusieurs éditions des Jeux olympiques, avec pour objectif de simplifier les opérations, d’améliorer l’efficience des prestations, et de générer de nouvelles sources de revenus.

Par ailleurs, et indépendamment de l’accord avec On Location, une nouvelle approche intégrée concernant les ventes mondiales de billets sera également introduite à partir de Paris 2024. Elle permettra un accès sécurisé et fluide aux billets des Jeux olympiques et paralympiques, directement via le Comité organisateur, à des prix uniformisés, pour tous les fans des Jeux aux quatre coins du monde.

