Kymeta obtém certificação ISO 9001 de qualidade global

Inside Kymeta: Up Close and Personal

Inside Kymeta: Up Close and Personal

REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--A Kymeta (www.kymetacorp.com), a empresa de comunicação que tornando a tecnologia móvel global, tem o orgulho de anunciar que recebeu a certificação ISO 9001:2015. O ISO 9001:2015 é o padrão de gestão de qualidade mais amplamente reconhecido no mundo. Este padrão foi selecionado para validar o sistema de gestão de qualidade da Kymeta especificamente para atender às expectativas e requisitos de qualidade dos clientes, parceiros e fornecedores da Kymeta.

A Organização Internacional de Padronização desenvolveu o padrão ISO 9001:2015 para padronizar sistemas de gestão de qualidade em vários setores. Definindo o padrão para o desempenho de sistemas de gestão de qualidade, a certificação ISO confirma que a Kymeta tem os processos certos em vigor para respaldar a estratégia de negócios mais ampla. O foco em uma mentalidade que considera os riscos e na responsabilidade em todos os processos organizacionais ajuda a melhorar as comunicações, eficiência e implementação de melhorias contínuas.

“A cultura Kymeta é baseada no compromisso com nossos clientes e funcionários”, disse Walter Berger, presidente e diretor de operações da Kymeta. “Queremos criar qualidade em todos os processos, e cada funcionário é responsável pela qualidade. Estamos profundamente comprometidos com a entrega pontual de produtos e serviços confiáveis e de alta qualidade, satisfazendo nossos clientes e oferecendo-lhes um suporte superior. Por meio da certificação ISO 9001:2015, a Kymeta validou seu sistema de gestão de qualidade para fornecer os processos necessários para apoiar o nosso compromisso”.

O caminho para a certificação exige tempo e dedicação de todos os funcionários da Kymeta. Após um ano de crescimento significativo, mesmo durante as interrupções causadas pela COVID-19, a Kymeta passou a aprimorar as políticas, procedimentos e ferramentas corporativas para garantir a entrega escalonável e replicável de produtos e serviços de alta qualidade.

O sistema de gestão de qualidade da Kymeta ajuda a garantir que os clientes, parceiros e fornecedores da Kymeta recebam produtos e serviços consistentes e de alta qualidade, o que por sua vez traz muitos benefícios comerciais. A Kymeta oferece serviços de conectividade por meio do projeto e montagem de terminais de satélite de tela plana. O sistema de gestão de qualidade ajuda a conduzir a maturidade dos principais processos, como atendimento ao cliente, introdução de novos produtos, serviços de conectividade, atividades da cadeia de suprimentos e manufatura, como exemplos. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da Kymeta traz uma abordagem clara, acionável e completa para os componentes vitais de uma organização bem-sucedida e com uma missão, além de colocar a Kymeta em um bom posicionamento para a próxima rodada de crescimento corporativo.

Sobre a Kymeta

A Kymeta está revelando o potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer à enorme demanda por comunicação móvel e tornar a mobilidade global. A Lepton Global Solutions, empresa integrante da Kymeta, reúne as soluções de conectividade por satélite da empresa e oferece ao mercado soluções integradas exclusivas, completas, agrupadas e prontas para uso com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que satisfazem e superam os requisitos de missão dos clientes. Conjuntamente com a antena de satélite de tela plana da empresa — a primeira de seu tipo — e os serviços Kymeta Connect™, essas soluções fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e celular híbridas a clientes do mundo todo. Apoiado por patentes e licenças nos Estados Unidos e internacionais, o terminal da Kymeta atende às necessidades de sistemas de comunicação de alta taxa de transferência, leves, que ocupam pouco espaço e não requerem que componentes mecânicos girem em direção a um satélite. A Kymeta faz com que a conexão seja fácil, para qualquer veículo, embarcação ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, Estados Unidos.

Para saber mais, acesse kymetacorp.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.