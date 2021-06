Kymeta obtient la certification ISO 9001 pour sa qualité globale

Inside Kymeta: Up Close and Personal

Inside Kymeta: Up Close and Personal

REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Kymeta (www.kymetacorp.com), société de communications qui mondialise le mobile, est fière d’annoncer avoir reçu la certification ISO 9001:2015. La certification ISO 9001:2015 est la norme de gestion de la qualité la plus largement reconnue au monde. Cette norme a été sélectionnée pour valider le système de gestion de la qualité de Kymeta spécialement conçu pour répondre aux attentes et exigences des clients, partenaires et fournisseurs de Kymeta en matière de qualité.

L’Organisation internationale de normalisation a élaboré la norme ISO 9001:2015 afin de standardiser les systèmes de gestion de la qualité de multiples industries. Définissant la norme en matière de performance des systèmes de gestion de la qualité, la certification ISO confirme le fait que Kymeta dispose des processus appropriés pour soutenir sa stratégie commerciale plus large. L’accent placé sur la réflexion basée sur les risques et la responsabilité dans l’ensemble des processus organisationnels contribue à améliorer la communication, l’efficience et la mise en œuvre d’améliorations continues.

« La culture de Kymeta s’appuie sur son engagement à la fois en faveur de ses clients et de ses employés », a déclaré Walter Berger, président et directeur d’exploitation de Kymeta. « Nous entendons inclure la qualité dans tous les processus, et tous les employés sont responsables de cette qualité. Nous sommes profondément attachés à la délivrance de produits et services fiables et de haute qualité, dans les meilleurs délais, en apportant satisfaction à nos clients ainsi qu’en fournissant un support client supérieur. Grâce à la certification ISO 9001:2015, Kymeta confirme que son système de gestion de la qualité fournit les processus nécessaires pour soutenir notre engagement. »

Le chemin vers la certification exige à la fois du temps et de l’engagement de la part de tous les employés de Kymeta. À l’issue d’une année marquée par une croissance significative, malgré les perturbations causées par le COVID-19, Kymeta s’est efforcée d’améliorer ses politiques d’entreprise, ses procédures et ses outils afin d’assurer la délivrance évolutive et répétée de produits et services de haute qualité.

Le système de gestion de la qualité de Kymeta permet de veiller à ce que les clients, partenaires et fournisseurs de Kymeta bénéficient de produits et services de haute qualité constants, ce qui se traduit par de nombreux avantages pour l’entreprise. Kymeta soutient les services de connectivité en concevant et en assemblant des terminaux satellites à panneau plat. Le système de gestion de la qualité permet d’encourager la maturité des principaux processus tels que, par exemple, le service clients, le lancement de nouveaux produits, les services de connectivité, les activités de chaîne d’approvisionnement et la fabrication. Le système de gestion de la qualité de Kymeta délivre une approche claire, exploitable et rigoureuse des composantes essentielles d’une organisation prospère accordant la priorité à la mission, et positionne idéalement Kymeta pour sa prochaine étape de croissance.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, et des services sur mesure axés sur le client qui répondent aux exigences de mission de ces clients, et même les dépassent. Ces solutions, combinées à l’antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services Kymeta Connect™, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s’orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l’État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.