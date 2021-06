AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Nieuws over regelgeving:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), de leider in het versterken van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag een technologiepartnerschap aangekondigd met het in Madrid gevestigde NexStreaming. Verimatrix integreerde de NexPlayer multi-screen player SDK van het bedrijf in de onlangs gelanceerde Verimatrix Multi-DRM Core-oplossing gericht op videostreamingserviceproviders, contenteigenaren en operators die snel een aanpasbaar, krachtig beveiligd cloudgebaseerd DRM-systeem willen opzetten en alleen betalen voor de mogelijkheden en schaalbaarheid die ze op dat moment nodig hebben. Bovendien is de Watermarking-technologie aan de clientzijde van Verimatrix geïntegreerd met de NexPlayer SDK.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.