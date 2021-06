LUGANO, Svizzera e DHAHRAN, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault, la società cui si deve lo sviluppo di prodotti per lo stoccaggio di energia che stanno trasformando l’approccio globale all’accumulo di energia su larga scala per assicurare la flessibilità di rete, ha annunciato oggi un nuovo investimento da parte di Saudi Aramco Energy Ventures (SAEV), il programma strategico tecnologico di venture capital promosso dalla società integrata di chimica ed energia Aramco (TADAWUL: SAUDI ARAMCO). Energy Vault utilizzerà i fondi per accelerare l’implementazione globale della sua tecnologia progettata per consentire l’accumulo, su scala GW/ora, dell’energia rinnovabile generata a intermittenza che sia economicamente vantaggioso e sostenibile, al fine di garantire l’erogazione su richiesta di alimentazione non programmabile.

