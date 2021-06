Inside Kymeta: Up Close and Personal

Inside Kymeta: Up Close and Personal

REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Kymeta (www.kymetacorp.com), la società di comunicazioni che globalizza le connessioni mobili, è orgogliosa di annunciare il conseguimento della certificazione ISO 9001:2015. La norma ISO 9001:2015 è lo standard di gestione della qualità maggiormente riconosciuto al mondo. Questo standard è stato selezionato per la convalida del sistema di gestione della qualità di Kymeta con particolare riferimento al soddisfacimento delle aspettative e dei requisiti di qualità dei clienti, dei partner e dei fornitori di Kymeta.

L’Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization, ISO) ha sviluppato lo standard ISO 9001:2015 per standardizzare i sistemi di gestione della qualità tra vari settori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.