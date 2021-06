LOSANNA, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Il Comitato olimpico internazionale (International Olympic Committee, IOC) ha annunciato oggi che, in collaborazione con il Comitato Paralimpico Internazionale (International Paralympic Committee, IPC) e i Comitati organizzatori dei Giochi olimpici e paralimpici (Organising Committees of the Olympic Games and Paralympic Games, OCOGs) per Parigi 2024, Milano Cortina 2026 e LA28, introdurrà un nuovo modello globale di ricezione turistica.

I fan e tutte le parti interessate avranno accesso ad esperienze esclusive di soggiorno e viaggio complete di biglietti attraverso un unico fornitore ufficiale esclusivo di servizi di ospitalità.

