LAUSANNE, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vandaag aangekondigd dat het IOC, het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) en de organisatiecomités van de Olympische Spelen en Paralympische Spelen (OCOG’s) Parijs 2024, Milano Cortina 2026 en LA28 zullen samen een nieuw wereldwijd gastvrijheidsmodel introduceren.

Fans en belanghebbenden krijgen toegang tot unieke reis- en hospitality-ervaringen inclusief tickets via één officiële, exclusieve hospitality-aanbieder. Om dit wereldwijde gastvrijheidsprogramma te ondersteunen, is On Location, een leider in de ervaringsgerichte horeca, na een selectieproces in meerdere fasen, aangesteld als de exclusieve dienstverlener voor de Olympische en Paralympische Spelen Parijs 2024, Milano Cortina 2026 en LA28 gastvrijheidsprogramma’s. In samenwerking met de organiserende comités zal On Location gastvrijheidservaringen van wereldklasse bieden voor zowel fans als Olympische belanghebbenden, met pakketten inclusief tickets, reizen, accommodatie en unieke gastvrijheid op de locatie en in de gaststad.

