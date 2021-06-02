ZOLL與Global Healthcare SG簽署在亞太區經銷可攜式目標體溫管理系統的獨家協議

麻塞諸塞州辰斯福--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--隸屬於旭化成公司(Asahi Kasei company)的醫療器材及相關軟體解決方案製造商ZOLL® Medical Corporation與可攜式軀體降溫解決方案開發商Global Healthcare SG今天聯合發布獨家經銷協議。作為協議的一部分，ZOLL擁有在亞太區各國經銷CarbonCool®全身套裝和舒適套裝的獨家權利。*

亞太區各國的極端氣溫可達到50°C (122°F)，在這些國家所做的研究顯示，高溫與人類病損率和死亡率之間存在正相關1,2。ZOLL亞太區營運副總裁Christopher Barnabas表示：「研究顯示，勞力性中暑(EHS)是公共和軍事環境中高強度訓練期間大量猝死的潛在原因3,4。對於創新的CarbonCool技術在預防和治療EHS方面的潛力以及與Global Healthcare SG達成的經銷協議，我們感到振奮，該協議將進一步加強我們改善該地區存活結果的使命。5,6」

CarbonCool全身套裝能快速輕鬆地進行部署，用於治療中暑。該套裝可進行調節，適用於絕大多數身高和體型。此外，舒適套裝為高溫損傷風險較高的環境提供了預防性解決方案，能作為消防員、拆彈小組和危險品處置人員的個人冷卻系統。

Global Healthcare SG董事總經理KL Cheng表示：「憑藉採用HypoCarbon®的可攜式治療性冷卻技術，我們開闢了全新領域，與準備冰水浸泡相比，該技術在降低核心體溫方面更加有效、方便和實用7。與ZOLL的獨家協議使我們能充分發揮遍佈亞太區的經銷網路的優勢，CarbonCool的創新性能旨在改善該地區熱應力相關緊急情況下的醫護交付。」

欲瞭解有關CarbonCool 全身套裝和舒適套裝的更多資訊，請聯絡您當地的ZOLL代表。

關於Global Healthcare SG CarbonCool全身套裝

CarbonCool全身套裝包括一件由氯丁橡膠和熱塑性聚氨酯製成的外套，用尼龍搭扣帶固定。套裝內設計有用於放置MPad™冷卻墊的口袋，冷卻墊以HypoCarbon材料填充，這是一種專有的專利石墨解決方案，其熱量傳遞效率是冰的15倍。新加坡中央醫院展開的試驗顯示，將患者核心體溫降至目標體溫34oC (93.2oF)，該套裝只需要73分鐘，而冰袋和靜脈注射冷鹽水需要142分鐘7。

ZOLL和軍隊

超過25年以來，在急重症醫護技術交付方面，ZOLL一直是軍隊值得信賴的合作夥伴。ZOLL產品廣泛應用於整個軍事醫療保健系統，支援途中醫護系統內的作戰人員和傷患治療。ZOLL領先的復甦和重症醫護技術在戰場、航空醫療後送和運輸、野戰醫院和軍事駐地用於操作性醫護的所有角色，以達成最適切治療。欲瞭解進一步資訊，請造訪www.zoll.com/medical-markets/military/。

關於ZOLL Medical Corporation

ZOLL Medical Corporation隸屬於旭化成公司，致力於開發和行銷幫助促進急診醫學及挽救生命、同時提升臨床及營運效率的醫療器材及軟體解決方案。ZOLL的產品用於去顫及心臟監護、循環增強及心肺復甦回饋、過飽和氧療、資料管理、通氣和治療性體溫管理，提供全方位的技術配套，幫助臨床工作者、急救及消防專業人員、以及非專業急救員在重症心肺病況中改善患者治療成效。欲瞭解進一步資訊，請造訪www.zoll.com。

關於旭化成

旭化成集團為全世界人民的生活和生計做出貢獻。自1922年成立氨和纖維素纖維業務以來，旭化成一直透過積極轉變業務陣容來不斷成長，以滿足各個時代不斷演進的需求。公司在全球擁有4萬多名員工，透過其材料、住宅和醫療保健三大業務領域提供解決方案來因應全球挑戰，為永續發展的社會做出貢獻。其醫療保健業務包括用於急診重症醫學、透析、治療性分離技術、輸血的器材和系統，以及生物治療藥物、藥品及診斷試劑的製造。欲瞭解進一步資訊，請造訪www.asahi-kasei.com。

*不包括新加坡和印尼。

1Green H, et al. Environ Res. 2019 Apr;171:80–91.

2Bi P, et al. Asia Pac J Public Health. 2011 Mar;23(2 Suppl):27S–36.

3Liu SY, et al. Military Med Res. 2020;7:1.

4Yankelson L, et al. J Am Coll Cardiol. 2014 Aug 5;64:5:463–469.

5Lee J, et al. Journal of Athletic Training. 2017;52(1):000-000.

6Leong M, et al. Prehosp Disaster Med. 2020 Jun;00(00):1-5.

7LG Yap, et al. J Emerg Crit Care Med. 2020 Apr;4:13.

©2021 ZOLL Medical Corporation版權所有。ZOLL是ZOLL Medical Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標。Asahi Kasei是Asahi Kasei Corporation的註冊商標。其他所有商標是其各自權屬人的財產。

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