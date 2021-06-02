ZOLL与Global Healthcare SG签署在亚太区分销便携式目标体温管理系统的独家协议

马萨诸塞州切尔姆斯福德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--隶属于旭化成公司(Asahi Kasei company)的医疗器械及相关软件解决方案制造商ZOLL® Medical Corporation与便携式躯体降温解决方案开发商Global Healthcare SG今天联合发布独家经销协议。作为协议的一部分，ZOLL拥有在亚太区各国分销CarbonCool®全身套装和舒适套装的独家权利。*

亚太区各国的极端气温可达到50°C (122°F)，在这些国家所做的研究表明，高温与人类病损率和死亡率之间存在正相关1,2。ZOLL亚太区运营副总裁Christopher Barnabas表示：“研究显示，劳力性中暑(EHS)是公共和军事环境中高强度训练期间大量猝死的潜在原因3,4。对于创新的CarbonCool技术在预防和治疗EHS方面的潜力以及与Global Healthcare SG达成的分销协议，我们感到振奋，该协议将进一步加强我们改善该地区生存转归的使命。5,6”

CarbonCool全身套装能快速轻松地进行部署，用于治疗中暑。该套装可进行调节，适用于绝大多数身高和体型。此外，舒适套装为高温损伤风险较高的环境提供了预防性解决方案，能作为消防员、拆弹小组和危险品处置人员的个人冷却系统。

Global Healthcare SG董事总经理KL Cheng表示：“凭借基于HypoCarbon®的便携式治疗性冷却技术，我们开辟了全新领域，与准备冰水浸泡相比，该技术在降低核心体温方面更加有效、方便和实用7。与ZOLL的独家协议使我们能充分发挥遍布亚太区的分销网络的优势，CarbonCool的创新性能旨在改善该地区热应激相关紧急情况下的医护交付。”

欲了解有关CarbonCool 全身套装和舒适套装的更多信息，请联系您当地的ZOLL代表。

关于Global Healthcare SG CarbonCool全身套装

CarbonCool全身套装包括一件由氯丁橡胶和热塑性聚氨酯制成的外套，用尼龙搭扣带固定。套装内设计有用于放置MPad™冷却垫的口袋，冷却垫以HypoCarbon材料填充，这是一种专有的专利石墨解决方案，其热量传递效率是冰的15倍。新加坡中央医院开展的试验显示，将患者核心体温降至目标体温34oC (93.2oF)，该套装只需要73分钟，而冰袋和静脉注射冷盐水需要142分钟7。

ZOLL和军队

超过25年以来，在急症危重症医护技术交付方面，ZOLL一直是军队值得信赖的合作伙伴。ZOLL产品广泛应用于整个军事医疗保健系统，支持途中医护系统内的作战人员和伤员治疗。ZOLL领先的复苏和危重医护技术在战场、航空医疗后送和运输、野战医院和军事驻地用于操作性医护的所有角色，以达成确定性医护。欲了解进一步信息，请访问www.zoll.com/medical-markets/military/。

关于ZOLL Medical Corporation

ZOLL Medical Corporation隶属于旭化成公司，致力于开发和营销帮助促进急诊医学及挽救生命、同时提升临床及运营效率的医疗器械及软件解决方案。ZOLL的产品用于除颤及心脏监护、循环增强及心肺复苏反馈、过饱和氧疗、数据管理、通气和治疗性体温管理，提供全方位的技术配套，帮助临床工作者、急救及消防专业人员、以及非专业急救员在危重心肺病况中改善患者转归。欲了解进一步信息，请访问www.zoll.com。

关于旭化成

旭化成集团为全世界人民的生活和生计做出贡献。自1922年成立氨和纤维素纤维业务以来，旭化成一直通过积极转变业务阵容来不断增长，以满足各个时代不断演进的需求。公司在全球拥有4万多名员工，通过其材料、住建和医疗保健三大业务领域提供解决方案来应对全球挑战，为可持续发展的社会做出贡献。其医疗保健业务包括用于急诊危重医学、透析、治疗性分离技术、输血的器械和系统，以及生物治疗药物、药品及诊断试剂的制造。欲了解进一步信息，请访问www.asahi-kasei.com。

*不包括新加坡和印度尼西亚。

1Green H, et al. Environ Res. 2019 Apr;171:80–91.

2Bi P, et al. Asia Pac J Public Health. 2011 Mar;23(2 Suppl):27S–36.

3Liu SY, et al. Military Med Res. 2020;7:1.

4Yankelson L, et al. J Am Coll Cardiol. 2014 Aug 5;64:5:463–469.

5Lee J, et al. Journal of Athletic Training. 2017;52(1):000-000.

6Leong M, et al. Prehosp Disaster Med. 2020 Jun;00(00):1-5.

7LG Yap, et al. J Emerg Crit Care Med. 2020 Apr;4:13.

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