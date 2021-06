Hoffmann Green Cement Technologies signe un contrat avec CARRIERES NIVET pour la distribution de ciment décarboné sur le marché du béton prêt à l’emploi

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce la signature d’un contrat avec les Entreprises Nivet afin de fournir des ciments Hoffmann Green à destination du marché du béton prêt à l’emploi (BPE).

Hoffmann Green Cement fournira aux centrales à béton des Entreprises Nivet, acteur majeur dans la fabrication et la livraison de BPE, son ciment bas carbone et sans clinker. Ce partenariat permet à Hoffmann Green Cement de quadriller l’ensemble du marché parisien et du centre-ouest grâce aux dix-sept centrales à béton des Entreprises Nivet réparties au sein des filiales suivantes : la Société Francilienne de Béton, Béton Logistique Maréchal, Béton et Matériaux de la Loire, Béton Technique de la Loire et Béton Technique du Vignoble.

Il s’agit du second contrat signé avec un réseau de centrales à béton pour Hoffmann Green Cement. Ce nouveau partenariat marque la poursuite du développement de la Société sur le vaste marché du BPE. En France, près de 65% du ciment utilisé est destiné au marché du béton prêt à l'emploi, soit le marché de destination du ciment le plus important. Ce partenariat contribuera à livrer en BPE les acteurs de la construction comme notamment les entreprises générales ou encore les promoteurs immobiliers engagés auprès d’Hoffmann Green Cement.

Ce partenariat répond à la volonté des Entreprises NIVET d’accompagner leurs clients sur le chemin de la construction durable dont le bas carbone est un axe important.

Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La signature de ce nouveau contrat structurant confirme notre expansion sur le marché du BPE. Nous sommes ravis d’être associés à CARRIERES NIVET, groupe familial indépendant tourné vers l’innovation. Ce partenariat est également une formidable opportunité d’accentuer notre présence sur les régions parisienne et centre-ouest et de participer à de nombreux chantiers d’envergure ».

« Nous avons déjà pu tester l’efficacité des technologies d’Hoffmann Green Cement à l’occasion de la signature d’un protocole de collaboration technique avec la SEDEP, société d’exploitation de carrières et de travaux publics, une des Entreprises NIVET. Ce nouveau contrat à destination du marché du BPE est une marque de leur compétitivité et de leur pertinence face aux enjeux actuels du secteur. Nous nous réjouissons de ce partenariat qui permet de matérialiser concrètement et dès aujourd’hui nos engagements en faveur d’une construction durable et concrète », ajoute Christian Lecloux, Directeur Général Opérationnel de CARRIERES NIVET.

À propos de Hoffmann Green Cement Technologies

Fondée en 2014, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés sans clinker avec une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel. Pleinement conscient de l’urgence environnementale et de la nécessité de réconcilier secteur de la construction, fabrication du ciment et environnement, le Groupe considère être à l’origine d’une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker. Les ciments Hoffmann Green, fabriqués aujourd’hui sur un premier site industriel 4.0, sans four ni cheminée, en Vendée, adressent l’ensemble des marchés du secteur de la construction et présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À propos des Entreprises NIVET

CARRIERES NIVET est un groupe familial indépendant de plus de 1 200 collaborateurs qui appuie son développement sur 7 métiers complémentaires : exploitation de carrières, travaux publics, fabrication et application d’enrobés, fabrication de béton prêt à l’emploi, fabrication d’émulsions, traitement et valorisation des matériaux, laboratoire de contrôles et d’essais dans la perspective d’offres globales adaptées aux attentes des clients. Avec plus de 43 implantations et sites de production regroupés au sein de 25 entreprises, CARRIERES Nivet met en œuvre une organisation efficace, alliant anticipation et réactivité, avec l’objectif d’une croissance continue dans une logique de long terme. En savoir plus sur https://nivet.fr/