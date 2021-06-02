斯倫貝謝宣佈為PETRONAS在全公司部署由 DELFI 環境提供支援的先進數位解決方案

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)今天宣佈為馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）進行先進數位解決方案的企業級部署。這些解決方案由DELFI*認知探勘與生產(E&P) 環境提供支援，並與OSDU™ 資料平臺整合，將使PETRONAS能夠加速其油田開發規劃，並改善其資產的生產績效。

斯倫貝謝數位與整合總裁Rajeev Sonthalia表示：「數位轉型的策略方法、OSDU 資料平臺的採用和 DELFI 環境，使PETRONAS躋身業界數位領導者之列，我們很自豪能夠在此過程中為他們提供支援。雙方攜手合作，我們將釋放取用資料的機會，並將尖端的人工智慧技術整合到石油技術工作流程中，以促使油田開發資源最佳化，提高效率，並顯著改善投資決策。」

簽署這項企業級協議之前，PETRONAS的LiveFDP 計畫已在馬來西亞成功部署，該計畫利用DELFI Petrotechnical Suite（斯倫貝謝針對石油技術工作流程的數位解決方案套件）和 FDPlan* 敏捷油田開發規劃解決方案。透過此項部署，PETRONAS的團隊得以在多個資料和功能域內快速生成具有競爭力的開發場景。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(SLB: NYSE)是致力於與客戶合作以獲取能源的科技公司。我們的員工來自於160多個國家，他們提供一流的數位解決方案，部署創新科技，以幫助全球能源產業創造績效和永續發展。借助涵蓋120多個國家的專業知識，斯倫貝謝透過合作來打造技術以獲取能源，從而造福大眾。

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*斯倫貝謝標誌

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