斯伦贝谢宣布为PETRONAS在全公司部署由 DELFI 环境提供支持的先进数字解决方案

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)今天宣布为马来西亚国家石油公司（PETRONAS）进行先进数字解决方案的企业级部署。这些解决方案受DELFI*认知勘探与生产(E&P) 环境支持，并与OSDU™ 数据平台整合，将使PETRONAS能够加速其油田开发规划，并优化其资产的生产绩效。

斯伦贝谢数字与集成总裁Rajeev Sonthalia表示：“数字化转型的战略方法、OSDU 数据平台的采用和 DELFI 环境使PETRONAS跻身行业数字领导者之列，我们很自豪能够在此过程中为他们提供支持。通过合作，我们将释放数据获取机会，并将尖端的人工智能技术整合到石油技术工作流程中，以优化油田开发资源，提高效率，并显著改善投资决策。”

签署这项企业级协议之前，PETRONAS的LiveFDP 计划在马来西亚成功得到部署，该计划利用了DELFI Petrotechnical Suite（斯伦贝谢针对石油技术工作流程的数字解决方案套件）和 FDPlan* 敏捷油田开发规划解决方案。通过此部署，PETRONAS的团队得以在多个数据和功能域内快速生成具有竞争力的开发场景。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(SLB: NYSE)是一家致力于与客户开展合作来获取能源的科技公司。我们的员工来自于160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新科技，以帮助全球能源行业实现业绩和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专业知识，斯伦贝谢通过合作来打造技术以获取能源，从而造福所有民众。

如需了解更多信息，请访问：www.slb.com。

有关前瞻性陈述的警示性声明

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