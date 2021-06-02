C3 AI與殼牌繼續展開策略合作，利用企業AI重塑全球能源和資源產業

加州紅木市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的企業AI軟體供應商C3 AI(NYSE:AI)和殼牌(Shell，NYSE:RDS)今天宣布續簽五年策略協議，加快在殼牌的C3 AI®套件上部署企業AI和ML應用程式。這次續約是對C3 AI和殼牌幾年前所建立關係的一次重要延期。此項協議的主要目標是解決殼牌業務的可靠性、資產完整性和流程最佳化的問題。

今天的公告建立在今年稍早啟動的開放AI能源倡議（Open AI Energy Initiative™，OAI）的基礎之上，這是旨在變革能源產業的同類首個AI解決方案開放生態系統。OAI是由C3 AI、殼牌、貝克休斯(Baker Hughes)和微軟(Microsoft)聯合推出的，致力於為能源營運商、服務提供者、設備供應商和獨立的能源服務軟體供應商提供一個框架，從而提供可互通的解決方案，包括企業AI和以物理為基礎的模型、監測、診斷、規範行動和服務。此倡議由BHC3™ AI套件和微軟Azure提供支援。歸功於此次續約，C3 AI和殼牌將加速殼牌內部和更廣泛能源市場的企業AI應用程式的部署。

殼牌技術長Yuri Sebregts表示：「Shell.ai專案一直是我們制定數位策略的基礎要素，而C3 AI一直都是幫助我們拓展創新產品的關鍵合作夥伴。現在，我們看到企業AI技術正在成為主流，並為我們轉變能源系統的潛力感到興奮。」

C3 AI董事長兼執行長Thomas M. Siebel表示：「加速能源產業的數位化轉型同時確保氣候安全的需求從未如此強烈。與殼牌一起，我們致力於透過已經經過試用和測試的、可擴展的、採用企業AI技術的解決方案，在全球推動更清潔的能源和氣候倡議的進展。我們的合作將塑造能源和資源產業的AI/ML應用程式的全球市場。」

殼牌資訊長Jay Crotts表示：「C3 AI是殼牌大規模部署企業AI解決方案不可或缺的一部分。我們正在繼續在可靠性、資產最佳化和完整性管理領域複製和擴展我們的解決方案，同時探索在地下工作流程中的應用。我們的預測性維護解決方案建立在C3 AI套件平臺之上，已經透過提高可靠性和降低成本實現了價值。企業AI和以資料為中心的工作流程的部署正在改變我們開採資源的工作方式，並推動我們的整個業務提升效率。」

欲瞭解有關C3 AI和企業AI解決方案的更多資訊，請造訪https://c3.ai/what-is-enterprise-ai/。

關於C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI)是一家領先的企業AI軟體供應商，致力於加速數位化轉型。C3 AI提供一系列完全整合的產品：用於開發、部署和執行大規模AI應用程式的端對端平臺C3 AI® Suite；針對特定產業的軟體即服務(SaaS) AI應用程式組合C3 AI Applications；專為AI和機器學習而設計的產業專用CRM應用程式套件C3 AI CRM；以及利用資料科學解決日常業務問題的無程式碼AI解決方案C3 AI Ex Machina。C3 AI系列產品的核心是由模型驅動的開放式AI架構，可大幅簡化資料科學和應用程式開發。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.c3.ai。

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