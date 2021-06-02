C3 AI与壳牌继续开展战略合作，利用企业AI重塑全球能源和资源产业

加州雷德伍德城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的企业AI软件提供商C3 AI(NYSE:AI)和壳牌(NYSE:RDS)今天宣布续签五年战略协议，加快在壳牌的C3 AI®套件上部署企业AI和ML应用。这次续约是对C3 AI和壳牌几年前所建立关系的一次重要延期。此项协议的主要目标是解决壳牌业务的可靠性、资产完整性和流程优化的问题。

今天的公告建立在今年早些时候启动的开放AI能源倡议（Open AI Energy Initiative™，OAI）的基础之上，这是旨在变革能源产业的同类首个AI解决方案开放生态系统。OAI是由C3 AI、壳牌、贝克休斯和微软联合推出的，致力于为能源运营商、服务提供商、设备供应商和独立的能源服务软件供应商提供一个框架，从而提供可互操作的解决方案，包括企业AI和基于物理的模型、监测、诊断、规范行动和服务。此倡议由BHC3™ AI套件和微软Azure提供支持。得益于此次续约，C3 AI和壳牌将加速壳牌内部和更广泛能源市场的企业AI应用的部署。

壳牌首席技术官Yuri Sebregts表示：“Shell.ai项目一直是我们制定数字战略的基础要素，而C3 AI一直都是帮助我们拓展创新产品的关键合作伙伴。现在，我们看到企业AI技术正在成为主流，并为我们转变能源系统的潜力感到兴奋。”

C3 AI董事长兼首席执行官Thomas M. Siebel表示：“加速能源产业的数字化转型同时确保气候安全的需求从未如此强烈。与壳牌一起，我们致力于通过已经经过试用和测试的、可扩展的、基于企业AI的解决方案，在全球范围内推动更清洁的能源和气候倡议的进展。我们的合作将塑造面向能源和资源产业的AI/ML应用的全球市场。”

壳牌首席信息官Jay Crotts表示：“C3 AI是壳牌大规模部署企业AI解决方案不可或缺的一部分。我们正在继续在可靠性、资产优化和完整性管理领域复制和扩展我们的解决方案，同时探索在地下工作流程中的应用。我们的预测性维护解决方案建立在C3 AI套件平台之上，已经通过提高可靠性和降低成本实现了价值。企业AI和以数据为中心的工作流程的部署正在改变我们开采资源的工作方式，并推动我们的整个业务提升效率。”

欲了解有关C3 AI和企业AI解决方案的更多信息，请访问https://c3.ai/what-is-enterprise-ai/。

关于C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI)是一家领先的企业AI软件提供商，致力于加速数字化转型。C3 AI提供一系列完全集成的产品：用于开发、部署和运行大规模AI应用程序的端到端平台C3 AI® Suite；针对特定行业的软件即服务(SaaS) AI应用程序组合C3 AI Applications；专为AI和机器学习而设计的行业专用CRM应用程序套件C3 AI CRM；以及利用数据科学解决日常业务问题的无代码AI解决方案C3 AI Ex Machina。C3 AI系列产品的核心是由模型驱动的开放式AI架构，可大幅简化数据科学和应用程序开发。如需了解更多信息，请访问：www.c3.ai。

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