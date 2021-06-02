Lyra Therapeutics与联拓生物宣布达成战略合作和独家许可协议，将携手在大中华地区和亚洲其他市场对LYR-210进行开发和商业化

沃特敦（美国马萨诸塞州）、上海（中国）和普林斯顿（美国新泽西州）--(BUSINESS WIRE)--Lyra Therapeutics, Inc.（纳斯达克：LYRA）是一家处于临床阶段的医药公司，专注于利用其独家XTreoTM平台进行精准、持续、局部给药的方式将药物输送至耳鼻喉（ENT）通道及其他病变组织区域。联拓生物（LianBio）是一家专注于为中国和亚洲主要市场的患者带来颠覆性药物的生物制药公司。二者于今日宣布已达成战略合作和独家许可协议，双方将携手在大中华区（中国大陆以及港澳台地区）、韩国、新加坡和泰国，对LYR-210进行开发和商业化。LYR-210是一款处于临床晚期开发阶段的鼻内抗炎药物基质，旨在治疗慢性鼻窦炎(CRS)，一种削弱鼻腔功能的炎症疾病。

根据协议条款， Lyra将获得1200万美元的首付款，并有资格获得最高可达1.35亿美元的开发、监管和商业化里程碑付款。商业化启动后，根据LYR-210在各个授权地区的净销售情况，Lyra还可获得低两位数的分层销售分成。LYR-210在合作区域内的全部开发和商业化费用将由联拓生物承担，而Lyra仍将拥有LYR-210在合作区域外的一切权利。作为协议的一部分，联拓生物还将获得在许可区域内开发和商业化Lyra的LYR-220的优先权利。LYR-220是一种鼻内抗炎药物基质，用于治疗既往接受过鼻窦手术但仍有持续性鼻窦炎的患者。

“ 我们很高兴与联拓生物达成战略联盟，从而扩大LYR-210的全球业务范围，通过创新药物治疗方案代替手术，以造福数百万慢性鼻窦炎患者。”Lyra首席执行官Maria Palasis博士表示，“ 联拓生物团队在药物开发方面拥有深厚的专业知识和优势，能够在这些亚洲区域内成功实现LYR-210的商业化。此次合作能够将我们的新型综合性耳鼻喉药物和药物输送方案带给广大亚洲市场的患者，同时也为公司的全球商业化战略布局提供支撑。”

“ 当前，经药物治疗无效的慢性鼻窦炎患者只能通过十分有限的侵入性治疗方案来控制疾病。”联拓生物首席执行官王轶喆博士表示，“ 迄今为止进行的临床研究证明，一次性LYR-210治疗可为患鼻息肉和不患鼻息肉的慢性鼻窦炎患者提供持续长达6个月的临床症状改善。面对中国超过8800万慢性鼻窦炎成年患者，我们相信LYR-210有潜力解决其巨大未满足的治疗需求，并显著提高亚洲地区患者的治疗标准。”

关于LYR-210

LYR-210是一款依托Lyra独有的XTreo™平台研发的候选产品，能够通过单次治疗为慢性鼻窦炎患者提供连续长达6个月的局部抗炎治疗。LYR-210是一款为数百万经药物治疗失败的慢性鼻窦炎患者设计的可替代鼻窦手术的非侵入性治疗方案。在一项二期临床研究（LANTERN）中，LYR-210（7500微克）在6个月的症状评分中显示出快速、有临床意义和持久的症状改善。

关于Lyra Therapeutics

Lyra Therapeutics, Inc.是一家处于临床阶段的医药公司，专注于利用其独家XTreoTM平台进行精准、持续、局部给药的方式将药物输送至传统治疗方法无法到达的耳鼻喉（ENT）通道及其他病变组织区域。Lyra的XTreoTM平台由生物相容性网状支架、改造的弹性基质和多功能聚合物药物复合物所组成。公司目前的产品管线针对的是耳鼻喉通道的深层组织，旨在通过单次、非侵入性门诊治疗为患者提供可持续数月的药物治疗。Lyra的主要候选产品LYR-210目前正处于临床晚期开发阶段，用于慢性鼻窦炎的治疗，可为患者的鼻窦通道提供长达6个月的持续抗炎药物治疗。

如需了解详细信息，请访问www.lyratherapeutics.com。

关于联拓生物

联拓生物（LianBio）的使命是通过与全球领先的生物制药公司达成战略合作关系，以高效的产品开发为大中华区和亚洲其他主要市场的患者提供最佳的科学性突破疗法。通过与世界级合作伙伴在不同的治疗领域和地域进行合作，联拓生物建立了基于疾病相关性的产品管线，并通过转化机制和精准疗法来改善患者病情。如需了解详细信息，请访问www.lianbio.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含某些“前瞻性”陈述，这些陈述依照《1995年美国私有证券诉讼改革法案》所作。本新闻稿中包含的所有非历史事实陈述，均应视为前瞻性陈述，包括与公司对LYR-210和LYR-220临床开发和潜在商业化及优势有关的陈述，以及公司与联拓生物战略合作伙伴关系和许可协议的成功与否。这些陈述既不是承诺，也非保证，且涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他重要因素，其可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中所明示或默示的任何未来结果、业绩或成就之间存在重大差异，具体包括但不限于以下内容：公司自成立以来已承受重大损失，并且在可预见的将来预计会继续承受损失；公司需要额外的资金，但可能无法获得；公司有限的经营历史；公司有并未获批的产品；公司的几款候选产品均处于不同的开发阶段；公司可能无法成功确定其候选产品并使其商业化；公司的候选产品需要进行昂贵并耗时的临床试验，且结果存在不确定性；美国食品和药物管理局（FDA）或将不认为公司的某些候选产品符合Section 505(b)(2)监管审批路径的要求；公司无力获得必要的监管审批；近期及将来颁布法律所带来的影响；可能出现系统故障或安全漏洞；重要竞争所带来的影响；公司的候选产品能否成功商业化，某种程度上取决于政府机构和医疗保险公司所设定的承保范围、报销水平和定价政策；未能被市场所接受；产品责任诉讼；公司的研究计划、临床前研究和临床试验所需材料，均依赖第三方进行制造；公司依赖第三方进行临床前研究和临床试验；公司无法成功建立并维持合作关系；公司的关键生产环节依赖某些供应商；未能获得并维持或充分保护公司的知识产权；未能留住关键人员或招到合格人员；公司的增长管理出现困难；自然灾害造成的影响；全球新冠疫情可能会对公司的业务和运营（包括临床试验）产生的不利影响；公司的普通股价格可能会出现大幅波动；经营上市公司和涉及任何证券集体诉讼需要耗费大量成本和管理时间。除以上因素外，还包括公司于2021年5月11日向美国证券交易委员会（SEC）提交年报（Form 10-Q）中的“风险因素”内容以及公司向SEC提交的其他文件中描述的重要因素，所有这些均可能导致实际结果与本新闻稿的前瞻性陈述中所明示或暗示的内容存在重大差异。任何此类前瞻性陈述仅代表管理层截至本新闻稿发布之日的预估。尽管公司可能会选择在将来的某个时刻更新此类前瞻性陈述，但公司并没有该义务，即使后续事件会导致公司的观点发生变化。