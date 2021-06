Groups360 e Hilton lanciano a livello globale GroupSync Engage, una soluzione rivoluzionaria per event planner

NASHVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Groups360 e Hilton (NYSE: HLT) hanno annunciato oggi il lancio globale di GroupSync Engage, la prima soluzione integrata di prenotazione diretta del settore alberghiero per gruppi, adottata dalla maggior parte degli hotel del portfolio Hilton. Incorporato nel sistema di prenotazione centrale di Hilton, GroupSync, che comincerà a diffondersi a livello globale questo mese, fornirà agli organizzatori di eventi la possibilità di visualizzare la disponibilità in tempo reale e prenotare blocchi di camere per piccoli gruppi in 5.000 hotel all'interno del portfolio globale di Hilton.

"Questa soluzione di prenotazione integrata è in grado di risolvere una problematica di lunga data tra gli event planner - l'incapacità di verificare se un hotel ha la disponibilità di camere per ospitare gruppi. Applicando a quasi tutte le nostre strutture in tutto il mondo il sistema di prenotazione online diretta per blocchi di camere riservate a piccoli gruppi, offriamo una modalità di prenotazione più semplice e affidabile per tutti", ha dichiarato Oral Muir, vice president, Global Distribution, Hilton. "Da sempre in Hilton affianchiamo le persone che si mettono al servizio delle persone, creando soluzioni innovative con partner strategici, per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti".

Le compagnie alberghiere che implementano GroupSync Engage offrono una soluzione rivoluzionaria di prenotazione immediata per chi pianifica riunioni ed eventi, con la possibilità di verificare all’istante la disponibilità di camere e spazi. Offrendo agli event planner la visione in tempo reale della disponibilità e delle tariffe delle camere per gruppi, GroupSync semplifica l'esperienza per circa due terzi delle RFP che hanno necessità di informazioni relative all’organizzazione di eventi. GroupSync Engage fornisce agli organizzatori anche l'opportunità di prenotare camera e spazi per eventi o entrambi in modo sicuro online.

"GroupSync Engage sta rivisitando il settore dell'ospitalità, così da rendere la prenotazione di piccoli gruppi semplice, trasparente ed efficiente sia per gli hotel sia per gli organizzatori di eventi", ha commentato Kemp Gallineau, CEO di Groups360. "La nostra azienda intende fornire una tecnologia integrata che semplifica le prenotazioni di gruppo. Siamo lieti di collaborare con Hilton in quanto Gruppo leader del settore per offerte nel campo del turismo congressuale".

Gli organizzatori di eventi possono prenotare blocchi di camere presso gli hotel Hilton direttamente in GroupSync o valutare la disponibilità prima di inviare una RFP per camere e spazi per eventi.

Grazie alla rapida adozione della tecnologia GroupSync Engage lanciata di recente, Groups360 prevede che circa 20.000 delle quasi 200.000 proprietà in GroupSync saranno attrezzate per offrire prenotazioni di gruppo online entro la fine del 2021, mentre tutte le 200.000 proprietà possono ricevere RFP elettroniche attraverso GroupSync.

Groups360

Groups360 è stata creata con un unico obiettivo: garantire agli organizzatori di eventi innovazione, trasparenza e semplicità, offrendo una soluzione al vecchio problema delle prenotazioni di gruppi. GroupSync™, la soluzione tecnologica integrata, permette ai fornitori di offrire l'inventario, coinvolgere gli event planner e ottimizzare l’ingresso dei gruppi. GroupSync permette inoltre ai pianificatori di cercare hotel in tutto il mondo e prenotare camere e spazi direttamente, online o attraverso un processo RFP semplificato. GroupSync è il primo canale di distribuzione ad offrire prenotazioni online sia per le camere d'albergo sia per gli spazi congressuali.

Groups360 ha uffici a Nashville, Londra e Singapore. Per saperne di più visitare il sito groups360.com.

Hilton

Hilton (NYSE: HLT) è un'azienda leader mondiale nel settore dell’ospitalità con un portfolio di 18 brand di livello mondiale, con più di 6.500 hotel e circa un milione di camere, in 119 paesi e territori. Dedicata a compiere la propria missione di azienda più ospitale al mondo, Hilton ha accolto oltre 3 miliardi di ospiti da quando è stata fondata, oltre 100 anni fa. Nel 2020 si è guadagnata un posto nella classifica dei migliori luoghi di lavoro ed è stata nominata Leader globale del settore 2019 agli Indici Dow Jones per la sostenibilità. Nel 2020 è stato introdotto il programma Hilton CleanStay per portare negli hotel di tutto il mondo uno standard di pulizia e sanificazione unico nel settore. Attraverso il prestigioso programma di fedeltà per gli ospiti Hilton Honors, gli oltre 115 milioni di membri che prenotano direttamente con Hilton possono accumulare Points per soggiorni in hotel ed esperienze impagabili, oltre ad usufruire di vantaggi immediate, come il check-in digitale con la selezione della stanza, Digital Key e Connected Room.

Per maggiori informazioni visitate il sito newsroom.hilton.com e rimanete in contatto con Hilton su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.