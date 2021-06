Groups360 et Hilton lancent une nouvelle plateforme de réservation globale pour permettre aux clients de réserver plusieurs chambres à la fois

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Groups360 et Hilton (NYSE : HLT) ont annoncé aujourd'hui le lancement global de GroupSync Engage, la première plateforme permettant de réserver plusieurs chambres d’hôtels à la fois. GroupSync est intégré au système de réservation central de Hilton et dont le déploiement à l’échelle mondiale débutera ce mois-ci. Cette plateforme permettra aux responsables événementiels de visualiser la disponibilité des chambres en temps réel et d’en réserver plusieurs pour de petits groupes dans 5000 établissements du groupe Hilton.

« Cette plateforme intégrée résout un problème bien connu des responsables événementiels, à savoir l’impossibilité de visualiser en une seule fois le nombre de chambres disponible pour leur groupe au sein de l’hôtel. Donner à nos clients la possibilité de réserver en ligne plusieurs chambres en même temps au sein de presque tous nos établissements dans le monde, nous permet de rendre les réservations de groupe plus simples et plus fiables », déclare Oral Muir, vice-président, Distribution mondiale chez Hilton. « Chez Hilton, nous avons toujours eu à cœur de créer des solutions innovantes, avec des partenaires stratégiques, au service de nos clients pour améliorer leurs expériences et répondre à leurs besoins en constante évolution. »

Avec la fonctionnalité « GroupSync Engage », les groupes hôteliers proposent aux responsables événementiels un tout nouvel outil innovant pour réserver des chambres et des espaces événementiels au sein de leurs établissements. Leur permettre de visualiser en temps réel les chambres disponibles et leurs tarifs, rendra également plus aisée la recherche d’information nécessaire pour près de 2/3 des appels d’offre liés à l’organisation d’événements. GroupSync Engage offre également aux organisateurs la possibilité de réserver des chambres et des espaces événementiels - ou les deux - en ligne et en toute sécurité.

« GroupSync Engage est en train de modifier l'industrie hôtelière en rendant la réservation de petits groupes simple, transparente et efficace pour les hôtels et les responsables événementiels », affirme Kemp Gallineau, PDG de Groups360. « La mission de notre entreprise est d’offrir aux acteurs de l’événementiel une technologie intégrée, qui simplifie les réservations de groupes. Nous sommes heureux de travailler avec Hilton, un des leaders du secteur pour l’organisation d’événements, de conférences et d’expositions. »

Les organisateurs peuvent réserver plusieurs chambres en même temps au sein des établissements Hilton, directement via GroupSync. Ils peuvent aussi évaluer leur disponibilité avant d'envoyer un RFP pour des chambres et des espaces événementiels.

Grâce à l'adoption rapide de la nouvelle technologie GroupSync Engage, Groups360 prévoit que sur les 200 000 établissements GroupSync, 20 000 seront équipés pour proposer des réservations de groupe en ligne d'ici la fin 2021. L’ensemble des établissements peut toutefois recevoir des demandes de réservation directement via GroupSync.

A propos de Groups360

Groups360 a été créé avec un objectif singulier : permettre aux responsables événementiels de résoudre les problèmes liés à la réservation de chambres que rencontrent les groupes de voyageurs depuis de nombreuses années, grâce à des solutions transparentes, simples et innovantes. La solution technologique intégrée de la société, GroupSync™, permet aux fournisseurs de s'engager avec les responsables événementiels et d'optimiser les revenus des groupes. Il permet également à ces responsables de rechercher et privatiser des hôtels dans le monde entier, ainsi que de réserver des chambres et des espaces événementiels directement, en ligne ou par le biais d'un processus simplifié de demande de propositions. GroupSync est le premier canal de distribution à proposer la réservation en ligne de chambres d'hôtel et d'espaces de réunion pour les groupes.

Groups360 a des bureaux à Nashville, Londres et Singapour. Pour en savoir plus : groups360.com.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE : HLT) est un l’une des entreprises hotellières les plus importantes au monde, avec un portefeuille de 18 marques de classe mondiale comprenant plus de 6 500 établissements et plus d'un million de chambres, dans 119 pays et territoires. Sa vision fondatrice ? Être la société la plus accueillante et chaleureuse du secteur de l’hôtellerie. Le groupe Hilton a accueilli plus de 3 milliards de clients en un siècle, s'est classé en tête de la liste 2020 des meilleurs lieux de travail au monde et a été nommé leader mondial de l'industrie en 2020 selon l’indice mondial de durabilité de Dow Jones. En 2020, l’entreprise a créé le programme Hilton CleanStay, qui inclut de nouveaux standards de propreté et de désinfection particulièrement exigeants déployés dans les hôtels du monde entier. Grâce au programme de fidélité primé Hilton Honors, les 115 millions de membres qui réservent directement auprès de Hilton peuvent cumuler des points à dépenser pour des séjours et expériences exceptionnels, et bénéficier d'avantages instantanés, notamment l'enregistrement sans contact avec choix de la chambre, la clé numérique et la chambre connectée. Visitez newsroom.hilton.com pour plus d'informations, et connectez-vous avec Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube