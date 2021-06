Groups360 führt mit Hilton global neue Möglichkeit zur Direktbuchung einer maßgeschneiderten Anzahl von Zimmern für Gruppen ein

NASHVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Groups360 und Hilton (NYSE: HLT) haben heute die globale Einführung von GroupSync Engage für den Großteil des Hilton-Portfolios bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um die branchenweit erste Möglichkeit zur Direktbuchung einer maßgeschneiderten Anzahl von Gästezimmern für Gruppen. Durch die Einbindung in das zentrale Reservierungssystem von Hilton bietet GroupSync, das noch in diesem Monat weltweit auf den Markt kommt, Gästen die Möglichkeit, Verfügbarkeiten in Echtzeit einzusehen und Blöcke von Gästezimmern für kleine Gruppen in 5.000 Hilton-Hotels weltweit zu buchen.

"Diese integrierte Buchungslösung löst eine seit langem bestehende Unannehmlichkeit unter Veranstaltungsplanern - die fehlende Möglichkeit, auf einen Blick zu sehen, ob ein Hotel die nötige Kapazität an Gästezimmern hat, um ihre Gruppe unterzubringen. Durch die Ausweitung der direkten Online-Buchung auf Zimmerblöcke für kleine Gruppen bei fast allen unseren Hotels auf der ganzen Welt, schaffen wir ein nahtloses und zuverlässiges Gruppenbuchungserlebnis für alle", so Oral Muir, Vice President, Global Distribution, Hilton. "Bei Hilton ging es schon immer darum, dass Menschen für Menschen da sind und wir mit strategischen Partnern innovative Lösungen schaffen, um das Gesamterlebnis zu verbessern und die sich wandelnden Wünsche unserer Kunden zu erfüllen."

Hotelunternehmen, die GroupSync Engage einsetzen, verfügen über eine einzigartige Sofort-Buchungslösung für Meeting- und Eventplaner, mit der sie Gästezimmer und Veranstaltungsräume in den entsprechenden Hotels buchen können. Indem GroupSync Veranstaltern einen Einblick in die Echtzeitverfügbarkeit von Inventar und Preisen für die gewünschte Anzahl an Räumen gibt, erleichtert GroupSync die Abwicklung von etwa zwei Dritteln der Anfragen, die nach grundlegenden Informationen für die Veranstaltungsplanung suchen. GroupSync Engage bietet Veranstaltern von Reisen außerdem die Möglichkeit, Gästezimmer, Veranstaltungsräume – oder beides – auf sichere Art und Weise online zu buchen.

"GroupSync Engage verändert die Hotellerie maßgeblich, indem es die die Buchung für kleine Gruppen sowohl für Hotels als auch für Veranstaltungsplaner einfach, transparent und effizient macht", so Kemp Gallineau, CEO von Groups360. "Unser Unternehmen existiert, um Veranstaltungsplanern mit integrierter Anbietertechnologie zu helfen, Buchungen für Gruppen einfacherer zu machen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Hilton als Branchenführer im MICE-Bereich.“

Veranstaltaltungsplaner können Hilton-Zimmerblöcke direkt in GroupSync buchen oder die Verfügbarkeit überprüfen, bevor sie eine Anfrage für Gästezimmer und Veranstaltungsräume stellen.

Dank der schnellen Verbreitung der kürzlich eingeführten GroupSync Engage-Technologie geht Groups360 davon aus, dass etwa 20.000 der fast 200.000 Hotels in GroupSync bereits bis Ende 2021 in der Lage sein werden, Online-Gruppenbuchungen anzubieten. Alle 200.000 Hotels werden zudem elektronische Anfragen über GroupSync empfangen können.

Über Groups360

Groups360 wurde mit einem einzigen Ziel gegründet - Veranstaltungsplaner durch mehr Innovation, Transparenz und Einfachheit bei dem seit Jahrzehnten bestehenden Problem der Gruppenbuchung zu unterstützen. Die integrierte Technologielösung des Unternehmens, GroupSync™, ermöglicht es Anbietern, ihr Angebot zu vermitteln, mit Veranstaltern in Kontakt zu treten und den Gruppenumsatz zu optimieren. GroupSync ermöglicht es den Organisatoren außerdem, Hotels auf der ganzen Welt zu suchen sowie Zimmer und Räumlichkeiten direkt, online oder über einen vereinfachten Anfragevorgang, zu buchen. GroupSync ist der erste Vertriebskanal, der Online-Buchungen sowohl von Hotelzimmern als auch von Tagungsräumen für Gruppen zulässt.

Groups360 hat Niederlassungen in Nashville, London und Singapur. Erfahren Sie mehr unter groups360.com.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes, global tätiges Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 18 erstklassigen Marken, die mehr als 6.500 Hotels mit mehr als eine Millionen Zimmern in 119 Ländern und Regionen umfassen. Hilton hat sich dem Ziel verschrieben, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein und hat in seiner 100-jährigen Geschichte über 3 Milliarden Gäste beherbergt. 2020 hat sich Hilton einen Platz auf der Liste der besten Arbeitsplätze der Welt verdient und wurde 2020 in den Dow Jones Nachhaltigkeits-Indizes als globaler Branchenführer genannt. 2020 wurde Hilton CleanStay vorgestellt, mit dem weltweit ein branchenführender Standard für Sauberkeit und Desinfektion in Hotels eingeführt wurde. Dank des preisgekrönten Gästebonusprogramms Hilton Honors können die mehr als 115 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und Erlebnisse sammeln, die mit Geld nicht zu kaufen sind. Mit der kostenlosen Hilton Honors Mobile App können Gäste ihren Aufenthalt buchen, ihr Zimmer auswählen, einchecken, ihre Tür mit einem digitalen Schlüssel aufschließen und auschecken - alles über ihr Smartphone.. Besuchen Sie newsroom.hilton.com für weitere Informationen und verbinden Sie sich mit Hilton über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.