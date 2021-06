Groups360 lança solução de reserva direta global para bloqueios de quartos para grupos com a Hilton

NASHVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Groups360 e Hilton (NYSE: HLT) anunciaram hoje o lançamento global da GroupSync Engage, a primeira solução integrada do setor da hospitalidade para reserva direta de bloqueios de quartos para grupos, disponível em grande parte do portfólio da Hilton. A GroupSync será incorporada ao sistema central de reservas da Hilton e começará a ser implantada em todo o mundo esse mês, permitindo que organizadores de eventos possam ver a disponibilidade em tempo real e fazer reservas para grupos pequenos em 5.000 hotéis do portfólio da Hilton em todo o mundo.

“Essa solução integrada para reservas está resolvendo uma frustração que os organizadores de eventos sempre tiveram - a impossibilidade de ver rapidamente se um hotel tem quartos disponíveis para acomodar seu grupo. Ao expandir a reserva direta on-line para bloqueios de quartos para grupos pequenos para quase todos os nossos hotéis em todo o mundo, estamos criando uma experiência de reserva para grupos mais integrada e confiável para todos ,” disse Oral Muir, vice-presidente de distribuição global da Hilton. “Na Hilton, sempre trabalhamos para servir as pessoas, criando soluções inovadoras com parceiros estratégicos para promover uma experiência cada vez melhor, atendendo às necessidades dos nossos clientes, que estão em constante transformação.”

As empresas hoteleiras que implementam a GroupSync Engage oferecem uma solução de reserva instantânea inovadora para que organizadores de eventos e reuniões façam reservas de quartos e de espaços nos seus hotéis. Fornecendo aos organizadores de eventos para grupos uma visão em tempo real da disponibilidade de quartos e das tarifas para grupos, a GroupSync simplifica a experiência e reduz em até dois terços os pedidos de informações básicas para planejamento de eventos. GroupSync Engage permite também que os organizadores façam reservas de quartos, de espaço para eventos, ou as duas coisas, on-line e com segurança.

“GroupSync Engage está transformando o setor de hospitalidade e trazendo simplicidade, transparência e eficiência ao processo de reservas para grupos pequenos, tanto para hotéis quanto para os organizadores de eventos”, disse Kemp Gallineau, CEO da Groups360. “Nossa empresa existe para fornecer uma tecnologia integrada de fornecedores aos organizadores de eventos que simplifica o processo de reservas para grupos. É uma grande satisfação fazer essa parceria com a Hilton, que é líder no setor de reuniões, incentivos, conferências e espaço para exposições.”

Os organizadores de eventos podem fazer reservas para bloqueios de quartos nos hotéis da Hilton diretamente na GroupSync ou verificar a disponibilidade antes de enviarem um pedido de orçamento para quartos e espaço para eventos.

Graças à adoção rápida da tecnologia GroupSync Engage, que foi recentemente lançada, a Groups360 prevê que aproximadamente 20.000 dos quase 200.000 hotéis na GroupSync poderão oferecer reservas para grupos on-line até o final de 2021, ao passo que todos os 200.000 hotéis podem receber pedidos de proposta de orçamento eletrônicos por meio da GroupSync.

Sobre a Groups360

A Groups360 foi criada com um objetivo especial: oferecer inovação, transparência e simplicidade aos organizadores de eventos para resolver o antigo problema das reservas para grupos. A solução de tecnologia integrada da empresa, GroupSync™, permite que fornecedores façam a distribuição do inventário, relacionem-se com os organizadores de eventos e otimizem a receita de grupos. A GroupSync permite também que os organizadores de eventos procurem hotéis em todo o mundo e façam reservas de quartos e de espaços para eventos diretamente, on-line ou utilizando um processo simplificado para pedido de proposta de orçamento. GroupSync é o primeiro canal de distribuição que oferece reservas on-line tanto para quartos de hotel para grupos quanto para espaços para reuniões. A Groups360 tem escritórios em Nashville, Londres e Cingapura. Mais informações: groups360.com.

Sobre a Hilton

Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa global líder no setor de hospitalidade com um portfólio de 18 marcas de classe mundial, composta por mais de 6.500 propriedades com mais de um milhão de quartos em 119 países e territórios. Dedicada a cumprir sua visão fundadora de encher a Terra com a luz e o calorda hospitalidade, a Hilton recebeu mais de três bilhões de hóspedes em seus mais de 100 anos de história, conquistou o primeiro lugar na lista dos Melhores Locais para se Trabalhar no mundo em 2020 e foi nomeada Líder Global do Setor de 2020 nos Índices de Sustentabilidade Down Jones. Em 2020, o Hilton CleanStay foi lançado, trazendo um padrão de limpeza e desinfecção líder na hotelariaem todo o mundo. Através do Hilton Honors, seu programa de fidelidade premiado, mais de 115 milhões de membrosque fazem reservas diretamente com a Hilton podem ganhar pontos para estadias de hotel e experiências que o dinheiro não pode comprar. Com o aplicativo gratuito Hilton Honors mobile app, os hóspedes podem reservar sua estadia, selecionar seu quarto, fazer o check-in, destrancar a porta com uma chave digital e fazer o check-out, tudo a partir de seu smartphone. Acesse newsroom.hilton.com para obter mais informações e conecte-se com a Hilton no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.