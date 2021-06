Escalent procède à l’acquisition de Grail Insights

Escalent announces today it has acquired Grail Insights from NewQuest Capital Partners. (Graphic: Business Wire)

DÉTROIT--(BUSINESS WIRE)--Escalent, société de conseil de premier plan dans le domaine du comportement humain et de l’analytique, annonce aujourd’hui avoir procédé à l’acquisition de Grail Insights, auprès de NewQuest Capital Partners. Cette union accélère la croissance pour ses clients, en établissant une continuité sans faille entre les flux de données primaires, secondaires, sous licence et internes des entreprises, fournissant ainsi des services de consultance et de conseil depuis les renseignements jusqu’à la mise en œuvre.

Escalent et Grail comptent parmi leurs clients un grand nombre des plus grandes marques au monde dans les secteurs à croissance rapide de l’automobile et de la mobilité, de la consommation, de l’énergie, des services financiers, de la santé, de la technologie et des télécoms. Elles sont profondément intégrées dans ces secteurs, afin de contribuer à bâtir des marques, améliorer les expériences client, ainsi qu'à inspirer l’innovation en matière de produits, et transformer les affaires.

« Dans un monde marqué par un bouleversement — au sein duquel les informations, analyses, connaissances ou recommandations ne suffisent pas toujours — Escalent et Grail ont uni leurs forces pour faire progresser les renseignements jusqu’à la mise en œuvre », a déclaré Melissa Sauter, PDG d’Escalent. « En travaillant aux côtés de nos clients, comme un prolongement de leur équipe, nous faisons circuler des renseignements tout au long du continuum d’entreprise, pour harmoniser les processus et accélérer la productivité. Il en résulte des décisions plus intelligentes, et des performances plus solides. »

Cette union aboutit à une puissante présence mondiale, avec 850 consultants, chercheurs, scientifiques des données, technologues et experts opérationnels, situés dans 11 pays.

« Cette acquisition est une grande victoire pour les employés d’Escalent et de Grail », a ajouté Rob Stone, PhD, de chez Grail, qui deviendra directeur stratégique d’Escalent. « Nos cultures sont tout à fait alignées, et nous sommes tous étroitement concentrés sur notre travail consistant à aider les clients à se rapprocher de leurs propres clients, ainsi qu’à améliorer la productivité. Les employés pourront proposer des solutions plus complètes, qui continueront d’alimenter leur croissance professionnelle, tout en aidant les clients à résoudre leurs défis complexes en matière d’affaires et de marketing. »

Les clients peuvent s’attendre à une transition fluide, et continueront de travailler avec les mêmes équipes expérimentées, en bénéficiant du soutien d’une société unifiée encore plus solide. Toutes les implantations de Grail resteront inchangées. Le nom Grail ne sera pas modifié à court terme, mais, dans les prochains mois, Grail s'intégrera à la marque Escalent.

À propos d’Escalent

Escalent est une société de conseil de premier plan dans le domaine du comportement humain et de l’analytique, spécialisée dans des secteurs confrontés à des bouleversements et transformations dans les affaires. En tant que catalyseurs du progrès depuis plus de 40 ans, nous transformons les données et renseignements en une compréhension profonde de ce qui anime les êtres humains et les marchés. Nous aidons par ailleurs les entreprises à transcrire ces moteurs en actes permettant de bâtir des marques, d’améliorer les expériences client, d’inspirer l’innovation en matière de produits, et de transformer les affaires. Depuis son siège social situé à Livonia dans le Michigan, Escalent gère des bureaux au Royaume-Uni, en Chine et au Canada. Rendez-vous sur escalent.co pour découvrir comment nous contribuons à façonner des marques qui remodèlent le monde.

À propos de Grail

Grail est une société de conseil en renseignements stratégiques, fondée par Monitor Group en 2016, qui aide ses clients à saisir des opportunités ainsi qu’à répondre de manière décisive à l’évolution des marchés, en appliquant des renseignements pour tous les aspects de leur activité. Grail est implantée au États-Unis, au Canada, en Chine, en Inde, en Irlande, en Italie, aux Philippines, à Singapour, en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis, et au Royaume-Uni.

À propos de NewQuest Capital Partners

NewQuest est la principale plateforme de capital-investissement secondaire axée sur la région Asie-Pacifique, avec des bureaux situés à Singapour, Hong Kong, Pékin et Mumbai. NewQuest se spécialise dans la fourniture de solutions stratégiques de liquidité pour les propriétaire d’actifs de capital-investissement, dont les fonds capital-investissement, les institutions financières, les sociétés, les fonds de couverture et les gestionnaires de grandes fortunes. NewQuest a été créée en 2011, et gère actuellement quatre fonds dont les engagements de capitaux totalisent plus de 2,4 milliards USD.

