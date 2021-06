C3 AI et Shell renforcent leur collaboration stratégique afin de refaçonner les secteurs mondiaux de l’énergie et des ressources grâce à l’IA d’entreprise

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE : AI), fournisseur leader de logiciels d’IA d’entreprise, et Shell (NYSE : RDS), ont annoncé aujourd'hui un renouvellement de cinq ans de leur accord stratégique, afin d’accélérer le déploiement d’applications d’IA et d’AM d’entreprise sur la C3 AI® Suite au sein de Shell. Ce renouvellement constitue une expansion significative de la relation initialement établie entre C3 AI et Shell il y a plusieurs années. L’objectif principal de cet accord consiste à offrir fiabilité, intégrité des actifs, et optimisation des processus au sein des activités de Shell.

L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur le lancement en début d’année de l’Open AI Energy Initiative™ (OAI), écosystème unique en son genre de solutions d’IA destinées à transformer le secteur énergétique. Lancée par C3 AI, Shell, Baker Hughes, et Microsoft, l’OAI fournit un cadre relatif aux services énergétiques aux opérateurs énergétiques, aux fournisseurs de services, aux équipementiers et aux vendeurs indépendants de logiciels, afin de proposer des solutions interopérables, couvrant l’IA d’entreprise et les modèles basés sur la physique, la surveillance, les diagnostics, les actions prescriptives et les services, le tout alimenté par la BHC3™ AI Suite et Microsoft Azure. Grâce à cette expansion, C3 AI et Shell vont accélérer l’adoption d’applications d’IA d’entreprise au sein de Shell et sur le marché énergétique plus large.

« Le programme Shell.ai est un élément fondamental dans le cadre du développement de notre stratégie numérique, et C3 AI est un partenaire clé qui nous aide à développer nos produits innovants », a déclaré Yuri Sebregts, directeur technologique de Shell. « Les technologies d’IA d’entreprise se démocratisent aujourd’hui, et nous nous réjouissons de leur potentiel, à l’heure où nous entendons transformer le système énergétique. »

« La nécessité d’accélérer la transformation numérique du secteur énergétique et de garantir la sécurité climatique n’a jamais été aussi forte », a déclaré Thomas M. Siebel, PDG de C3 AI. « Aux côtés de Shell, nous nous engageons à favoriser des énergies plus propres et des initiatives climatiques à travers le monde, grâce à la puissance de solutions d’entreprise basées sur l’IA à la fois éprouvées, testées et évolutives. Notre collaboration façonnera le marché mondial des applications d’IA/AM destinées aux marchés de l’énergie et des ressources. »

« C3 AI participe intégralement au déploiement à grande échelle des solutions d’IA d’entreprise de Shell », a déclaré Jay Crotts, directeur des systèmes d'information de Shell. « Nous poursuivons notre aventure visant à reproduire et à développer nos solutions dans les domaines de la fiabilité, de l’optimisation des actifs et de la gestion de l’intégrité, tout en explorant les applications des flux de travail en sous-sol. Nos solutions de maintenance prédictives, qui s’appuient sur la plateforme C3 AI Suite, génèrent de la valeur grâce à une fiabilité accrue ainsi qu’à une réduction des coûts. L’adoption de l’IA d’entreprise et des flux de travail centrés sur les données transforment la manière dont nous travaillons avec nos actifs, et stimulent l’efficience de nos activités. »

C3.ai, Inc. (NYSE : AI) est un fournisseur de logiciels d’IA d’entreprise, de premier plan, visant à accélérer la transformation numérique. C3 AI propose une gamme de produits entièrement intégrés : C3 AI® Suite, une plateforme de bout en bout, destinée au développement, au déploiement ainsi qu’à l’exploitation d’applications d’IA à grande échelle ; C3 AI Applications, un portefeuille d’applications d’IA SaaS spécifiques au secteur ; C3 AI CRM, une gamme d’applications de GRC spécifiques au secteur, conçue pour l’IA et l’apprentissage automatique ; et C3 AI Ex Machina, une solution d’IA sans code, destinée à appliquer la science des données aux problématiques quotidiennes des entreprises. La base de l’offre de C3 AI est une architecture IA ouverte et dirigée par les modèles, qui simplifie considérablement la science des données et le développement des applications. En savoir plus sur : www.c3.ai.

