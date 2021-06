C3 AI e Shell estendem colaboração estratégica para remodelar as indústrias globais de energia e recursos com IA empresarial

REDWOOD CITY, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A C3 AI (NYSE:AI), uma fornecedora importante de software de IA empresarial, e a Shell (NYSE:RDS) anunciaram hoje uma renovação de cinco anos de seu contrato estratégico para acelerar a implantação de aplicativos empresariais de IA e aprendizado de máquina (machine learning, ML) na Suíte C3 AI® em toda a Shell. Essa renovação representa uma expansão significativa do relacionamento entre a C3 AI e a Shell, inicialmente desenvolvido há vários anos. O principal objetivo do acordo é abordar a confiabilidade, integridade de ativos e otimização de processos em todos os negócios da Shell.

O anúncio de hoje baseia-se no lançamento no início deste ano do Open AI Energy Initiative™ (OAI), um ecossistema aberto de soluções de IA inédito para ajudar a transformar o setor energético. A OAI, lançada pela C3 AI, Shell, Baker Hughes e Microsoft, fornece uma estrutura para operadoras de energia, provedores de serviços, provedores de equipamentos e fornecedores independentes de software para serviços de energia para oferecer soluções interoperáveis, incluindo IA empresarial e modelos baseados na física, monitoramento, diagnóstico, ações prescritivas e serviços, alimentados pela Suíte BHC3™ AI e Microsoft Azure. Com essa expansão, a C3 AI e a Shell acelerarão a adoção de aplicativos de IA empresarial dentro da Shell e em todo o mercado de energia.

“O programa Shell.ai tem sido um elemento fundamental no desenvolvimento de nossa estratégia digital, e a C3 AI tem sido uma parceira-chave no apoio ao dimensionamento de nossos produtos inovadores”, disse o diretor de tecnologia da Shell, Yuri Sebregts. “Conforme vemos a tecnologia de IA empresarial se popularizando, ficamos entusiasmados com o seu potencial, enquanto buscamos transformar o sistema de energia”.

“A necessidade de acelerar a transformação digital da indústria de energia e garantir a segurança climática nunca foi tão grande”, disse o presidente e diretor executivo da C3 AI, Thomas M. Siebel. “Junto com a Shell, estamos comprometidos em impulsionar iniciativas climáticas e de energia mais limpas em todo o mundo por meio do poder das soluções baseadas em IA empresarial estudadas, testadas e escaláveis. Nossa colaboração moldará o mercado global de aplicativos de IA/ML nas indústrias de energia e recursos”.

“A C3 AI é parte fundamental viabilizadora da implementação pela Shell de soluções de IA empresarial em escala”, disse o diretor de TI da Shell, Jay Crotts. “Continuamos nossa jornada para replicar e dimensionar nossas soluções nas áreas de confiabilidade, otimização de ativos e gerenciamento de integridade, enquanto exploramos aplicativos em fluxos de trabalho subterrâneos. Nossas soluções de manutenção preditiva, construídas na plataforma da Suíte C3 AI, agregaram valor por meio de maior confiabilidade e redução de custos. A adoção de IA empresarial e fluxos de trabalho baseados em dados está mudando a forma como trabalhamos com nossos ativos e aumentando a eficiência em nossos negócios”.

Sobre a C3.ai, Inc.

A C3.ai, Inc. (NYSE:AI) é uma importante fornecedora de software de IA empresarial que acelera a transformação digital. A C3 AI oferece uma linha de produtos totalmente integrados: A Suíte C3 AI®, uma plataforma de ponta a ponta para desenvolver, implementar e operar aplicativos de IA de larga escala; C3 AI Applications, um portfólio de aplicativos de IA no modelo software como serviço (Software as a Service, SaaS) específicos para determinados setores de mercado; C3 AI CRM, uma suíte de aplicativos de gestão de relacionamento com clientes (Customer Relationship Management, CRM) específicos para determinados setores do mercado e desenvolvidos para IA e aprendizado de máquina; e C3 AI Ex Machina, uma solução de IA sem código para aplicar a ciência de dados a problemas de negócios cotidianos. O núcleo das ofertas da C3 AI é uma arquitetura de IA aberta e orientada por modelos que simplificam drasticamente a ciência de dados e o desenvolvimento de aplicativos. Saiba mais em: www.c3.ai.

