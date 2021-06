Escalent neemt Grail Insights over

Escalent announces today it has acquired Grail Insights from NewQuest Capital Partners. (Graphic: Business Wire)

Escalent announces today it has acquired Grail Insights from NewQuest Capital Partners. (Graphic: Business Wire)

DETROIT (VS)--(BUSINESS WIRE)--Escalent, een adviesbureau voor menselijk gedrag en analyse, kondigt vandaag aan dat het Grail Insights heeft overgenomen van NewQuest Capital Partners. De vereniging versnelt de groei voor haar klanten door een naadloze stroom te creëren tussen primaire, secundaire, gesyndiceerde en interne bedrijfsgegevensstromen, en biedt consulting- en adviesdiensten van inzichten tot implementatie.

De klantenlijsten van Escalent en Grail omvatten veel van 's werelds topmerken in snelgroeiende industrieën zoals automobiel en mobiliteit, consument, energie, financiële diensten, gezondheid, technologie en telecom. Ze zijn diep verankerd in deze industrieën om te helpen bij het opbouwen van merken, verbeteren van klantervaringen, inspireren van productinnovatie en transformeren van bedrijven.

“In een wereld die wordt gekenmerkt door verstoring, waar informatie, analyse, kennis of begeleiding niet altijd voldoende is, hebben Escalent en Grail hun krachten gebundeld om inzichten te bevorderen door middel van implementatie”, zei Melissa Sauter, CEO van Escalent. “Door zij aan zij met onze klanten samen te werken als een verlengstuk van hun team, verplaatsen we inzichten langs het hele bedrijfscontinuüm om processen te stroomlijnen en de productiviteit te versnellen. Het resultaat is slimmere beslissingen en sterkere prestaties.”

De vereniging creëert een krachtige wereldwijde aanwezigheid met 850 consultants, onderzoekers, datawetenschappers, technologen en operationele experts in 11 landen.

“Deze overname is een grote overwinning voor de werknemers van Escalent en Grail”, voegde Rob Stone, PhD van Grail eraan toe. Hij wordt de Chief Strategy Officer van Escalent. “Onze culturen zijn sterk op elkaar afgestemd en iedereen is erop gericht cliënten te helpen dichter bij hun klanten te komen en de productiviteit te verhogen. De werknemers kunnen completere oplossingen aanbieden die hun professionele groei blijven koesteren en tegelijkertijd cliënten helpen hun complexe zakelijke en marketinguitdagingen op te lossen.”

De cliënten kunnen een naadloze overgang verwachten en blijven samenwerken met dezelfde ervaren teams met een nog sterker verenigd bedrijf achter zich. Alle locaties van Grail blijven hetzelfde. De naam Grail zal op korte termijn niet veranderen, maar Grail zal in de komende maanden worden omgevormd naar het merk Escalent.

Over Escalent

Escalent is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van menselijk gedrag en analyse, gespecialiseerd in industrieën die te maken hebben met verstoring en bedrijfstransformatie. Als katalysatoren van vooruitgang gedurende meer dan 40 jaar, transformeren we data en inzichten in een diepgaand begrip van wat mensen en markten drijft. En we helpen bedrijven die drijfveren om te zetten in acties die merken opbouwen, klantervaringen verbeteren, productinnovatie inspireren en bedrijven transformeren. Escalent heeft het hoofdkantoor in Livonia, Michigan en heeft kantoren in het VK, China en Canada. Ga naar escalent.co om te zien hoe we de merken helpen die de wereld hervormen vormgeven.

Over Grail

Grail is een strategisch adviesbureau, in 2006 opgericht door de Monitor Group, dat klanten helpt kansen te benutten en resoluut te reageren op marktveranderingen door inzichten toe te passen op elk aspect van hun bedrijf. Grail heeft vestigingen in de VS, Canada, China, India, Ierland, Italië, de Filippijnen, Singapore, Zuid-Afrika, de VAE en het VK.

Over NewQuest Capital Partners

NewQuest is het toonaangevende toegewijde secundaire platform op het gebied van particulier vermogen gericht op de regio Azië-Pacific met kantoren in Singapore, Hong Kong, Beijing en Mumbai. NewQuest is gespecialiseerd in het leveren van strategische liquiditeitsoplossingen aan eigenaren van activa gefinancierd met particulier vermogen, waaronder private equity-fondsen, financiële instellingen, bedrijven, hedgefondsen en familiekantoren. NewQuest werd in 2011 opgericht en beheert momenteel vier fondsen met kapitaaltoezeggingen van meer dan USD 2,4 miljard.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.