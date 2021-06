Escalent acquisisce Grail Insights

Escalent announces today it has acquired Grail Insights from NewQuest Capital Partners. (Graphic: Business Wire)

DETROIT--(BUSINESS WIRE)--Il prestigioso studio di consulenza specializzato in analitica e comportamento umano Escalent ha annunciato oggi l’acquisizione di Grail Insights da NewQuest Capital Partners. L’unione favorirà la crescita dei clienti grazie a un interscambio continuo di flussi di dati commerciali primari, secondari, consorziali e interni, e all’offerta di servizi di consulenza e assistenza, dalla raccolta delle informazioni fino all’implementazione.

Il portafoglio clienti di Escalent e Grail comprende molti tra i principali brand mondiali di settori in rapida crescita tra cui automotive e mobilità, beni di consumo, energia, servizi finanziari, salute, tecnologia e telecomunicazioni. Profondamente radicate in questi settori, le due realtà aiutano a valorizzare i brand, migliorare l’esperienza dei clienti, stimolare l’innovazione dei prodotti e trasformare le attività.

“In un mercato globale contraddistinto da profondi sconvolgimenti, in cui informazioni, analisi, conoscenze o indicazioni non sono mai abbastanza, Escalent e Grail hanno unito le forze per sfruttare meglio le informazioni attraverso un’implementazione pratica”, ha dichiarato Melissa Sauter, amministratore delegato di Escalent. “Lavorando fianco a fianco con i nostri clienti come una estensione dei loro team, trasferiamo le informazioni lungo l’intero continuum aziendale per razionalizzare i processi e accelerare la produttività. Il risultato sono decisioni più mirate e prestazioni migliori.”

L’unione darà vita a una potente presenza globale in 11 Paesi con 850 figure tra consulenti, ricercatori ed esperti di dati, tecnologie e gestione.

“Questa acquisizione rappresenta una grande vittoria per i dipendenti di Escalent e Grail”, ha commentato il Dr. Rob Stone di Grail, che assumerà la carica di responsabile strategie di Escalent. “Le nostre culture hanno molti punti in comune e tutti sono impegnatissimi ad aiutare i clienti a stare più vicino ai consumatori e ad aumentare la produttività. I dipendenti saranno in grado di offrire soluzioni più complete che, oltre a continuare a promuovere la propria crescita professionale, aiuteranno al contempo i clienti a risolvere compresse problematiche aziendali e di marketing.”

La transizione sarà fluida e i clienti potranno continuare a collaborare con gli stessi team esperti con il supporto di una società ancora più compatta e forte. Tutte le sedi di Grail saranno mantenute. Nel breve termine non sono previsti cambiamenti per quanto riguarda il nome Grail, che sarà però assorbito dal marchio Escalent nei mesi successivi.

Informazioni su Escalent

Escalent è un prestigioso studio di consulenza specializzato in analitica e comportamento umano nei settori che si trovano ad affrontare profondi stravolgimenti e trasformazioni aziendali. In quanto catalizzatori del progresso da oltre 40 anni, trasformiamo dati e informazioni in una profonda comprensione dei fattori che condizionano il comportamento dei mercati e degli esseri umani. Inoltre, aiutiamo le aziende a trasformare questi fattori in azioni atte a valorizzare i brand, migliorare le esperienze dei clienti, stimolare l’innovazione dei prodotti e trasformare le attività. Escalent ha la propria sede centrale a Livonia, in Michigan, e filiali nel Regno Unito, in Cina e in Canada. Visitare il sito escalent.co per scoprire come contribuiamo a definire l’identità dei brand che stanno rimodellando il mondo.

Informazioni su Grail

Fondata da Monitor Group nel 2006, Grail è una società di consulenza strategica basata su insighti che aiuta i clienti a cogliere le opportunità e a rispondere con fermezza ai cambiamenti del mercato applicando le informazioni a disposizione a ogni aspetto della propria attività. Grail conta diverse sedi negli Stati Uniti e in Canada, Cina, India, Irlanda, Italia, Filippine, Singapore, Sudafrica, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Informazioni su NewQuest Capital Partners

NewQuest è la principale piattaforma dedicata al mercato secondario del private equity, focalizzata sulla regione Asia-Pacifico, con sedi a Singapore, Hong Kong, Pechino e Mumbai. NewQuest è specializzata nel fornire soluzioni strategiche di liquidità a possessori di attività facenti capo a private equity, tra cui fondi di private equity, istituti finanziari, enti, fondi edge e società di gestione di patrimoni privati. Fondata nel 2011, NewQuest gestisce attualmente quattro fondi con impegni di capitale per oltre 2,4 miliardi di dollari USA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.