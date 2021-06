Escalent erwirbt Grail Insights

Escalent announces today it has acquired Grail Insights from NewQuest Capital Partners. (Graphic: Business Wire)

DETROIT, Michigan (USA)--(BUSINESS WIRE)--Escalent, das führende Beratungsunternehmen für menschliches Verhalten und Analytik, gibt heute die Übernahme von Grail Insights von NewQuest Capital Partners bekannt. Der Zusammenschluss sorgt für ein schnelleres Wachstum seiner Kunden, indem ein nahtloser Fluss zwischen primären, sekundären, syndizierten und internen Geschäftsdatenströmen geschaffen wird, und stellt Consulting- und Beratungsleistungen von den Erkenntnissen bis zur Implementierung bereit.

Zu den Kunden von Escalent und Grail gehören viele der weltweit führenden Marken in schnell wachsenden Branchen wie Automotive & Mobilität, Konsumgüter, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Technologie und Telekommunikation. Sie sind in diesen Branchen tief verankert und helfen dabei, Marken aufzubauen, Kundenerlebnisse zu verbessern, Produktinnovationen zu initiieren und das Geschäft zu transformieren.

„In einer Welt, die von Disruption geprägt ist – in der Informationen, Analysen, Wissen oder Beratung nicht immer ausreichen – haben sich Escalent und Grail zusammengetan, um Erkenntnisse mittels Implementierung voranzutreiben“, so Melissa Sauter, CEO von Escalent. „Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden als Erweiterung ihres Teams vermitteln wir Erkenntnisse entlang der gesamten Geschäftskette, um Prozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Das Resultat sind intelligentere Entscheidungen und eine bessere Performance.“

Der Zusammenschluss schafft eine starke globale Präsenz mit 850 Beratern, Forschern, Datenwissenschaftlern, Technologieexperten und operativen Experten in 11 Ländern.

„Diese Akquisition ist ein großer Gewinn für die Mitarbeiter von Escalent und Grail“, fügte Rob Stone, PhD, aus dem Hause Grail hinzu, der Chief Strategy Officer von Escalent werden wird. „Unsere Kulturen passen sehr gut zusammen, und jeder ist voll und ganz darauf fokussiert, den Kunden zu helfen, näher an ihre Kunden heranzukommen und die Produktivität zu steigern. Die Mitarbeiter werden in der Lage sein, umfassendere Lösungen zu bieten, die ihr berufliches Wachstum weiter fördern, während sie den Kunden bei der Lösung ihrer komplexen Geschäfts- und Marketingherausforderungen helfen.“

Die Kunden können mit einem nahtlosen Übergang rechnen und werden weiterhin mit denselben erfahrenen Teams zusammenarbeiten, mit einem noch stärkeren, vereinten Unternehmen an ihrer Seite. Alle Standorte von Grail werden unverändert bleiben. Der Name Grail wird sich in naher Zukunft nicht ändern, aber Grail wird in den kommenden Monaten in die Marke Escalent überführt werden.

Über Escalent

Escalent ist ein führendes Beratungsunternehmen für menschliches Verhalten und Analytik, das sich auf Branchen spezialisiert hat, die vor Umbrüchen und geschäftlichen Transformationen stehen. Seit mehr als 40 Jahren sind wir Katalysatoren des Fortschritts. Wir verwandeln Daten und Erkenntnisse in ein tiefes Verständnis dessen, was Menschen und Märkte antreibt. Und wir helfen Unternehmen dabei, diese Treiber in Handlungen umzuwandeln, die Marken schaffen, Kundenerlebnisse verbessern, Produktinnovationen anregen und das Geschäft transformieren. Der Hauptsitz von Escalent befindet sich in Livonia, Michigan, mit Niederlassungen in Großbritannien, China und Kanada. Besuchen Sie escalent.co, um zu sehen, wie wir dabei helfen, die Marken zu formen, die die Welt verändern.

Über Grail

Grail ist ein strategisches Beratungsunternehmen, das 2006 von der Monitor Group gegründet wurde und Kunden dabei unterstützt, durch die Anwendung von Erkenntnissen auf jeden Aspekt ihrer Geschäftstätigkeit Chancen zu ergreifen und entschieden auf Marktveränderungen zu reagieren. Grail ist in den USA und in Kanada, China, Indien, Irland, Italien, den Philippinen, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien vertreten.

Über NewQuest Capital Partners

NewQuest ist die führende, auf den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Plattform für sekundäres Beteiligungskapital mit Niederlassungen in Singapur, Hongkong, Peking und Mumbai. NewQuest ist auf die Bereitstellung strategischer Liquiditätslösungen für Inhaber von Private-Equity-Anlagen spezialisiert, darunter Private-Equity-Fonds, Finanzinstitute, Unternehmen, Hedgefonds und Familienunternehmen. NewQuest wurde 2011 gegründet und verwaltet derzeit vier Fonds mit Kapitalzusagen von über 2,4 Milliarden USD.

