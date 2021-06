Nexeo Plastics rileva Nevicolor

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Nexeo Plastics, LLC (“Nexeo Plastics”), un importante distributore globale di resine termoplastiche e socio delle GPD Companies, Inc. (“GPD”), oggi ha annunciato di aver rilevato Nevicolor S.p.A. (“Nevicolor” o la “Società”), azienda leader italiana nella distribuzione e produzione di polimeri termoplastici e compounds. I termini della transazione non sono stati rivelati.

Un'azienda a conduzione familiare con sede a Luzzara e ampia presenza geografica in tutto il Paese, da oltre 57 anni Nevicolor fornisce resine termoplastiche, composti e servizi di sviluppo di applicazioni con valore aggiunto. I prodotti della Società sono destinati a vari clienti e fornitori nei settori dei compound industriali, sanitario, automobilistico, degli imballaggi avanzati, agricolo ed elettrico. Nevicolor serve più di 800 clienti, con un portafoglio di oltre 3.000 tipi di polimeri di alta qualità, compresi materiali riciclati.

“ Questa acquisizione strategica aumenta il volume di GPD e permette a Nexeo Plastics l'accesso alla specializzazione altamente tecnica e analitica di Nevicolor”, ha dichiarato Paul Tayler, Direttore generale di GPD. “ Nevicolor ha realizzato una rete affidabile di fornitori internazionali, e siamo entusiasti di continuare a fornire ai suoi clienti le soluzioni personalizzate che sono abituati a ricevere”.

“ Siamo felici di entrare a far parte di Nexeo Plastics, che migliorerà e semplificherà le nostre attività in Europa”, ha affermato Alessandro Negri, Direttore commerciale di Nevicolor.

“ I nostri clienti in Europa ora avranno accesso a una solida offerta di compound personalizzati, polimeri speciali, servizi di laboratorio e materiali riciclati”, ha aggiunto Joost d’Hooghe, Vicepresident della divisione EMEA di Nexeo Plastics.

Informazioni su Nexeo Plastics, LLC

Nexeo Plastics è un importante distributore globale di resine termoplastiche che rappresenta prodotti di qualità da fornitori di prestigio e serve una base clienti diversificata in tutto il Nord America, in America Latina, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia. Dall'assistenza nella scelta dei materiali all'identificazione di soluzioni per catena di fornitura e inventario, andiamo oltre la logistica tradizionale per fornire servizi con valore aggiunto in molti settori, tra cui quello automobilistico, sanitario, degli imballaggi, wire and cable, della stampa 3D e molti altri. Per saperne di più, visitare il sito dell'azienda all'indirizzo www.nexeoplastics.com.

Informazioni su GPD Companies, Inc.

GPD Companies, Inc. è un importante gruppo di distributori formato da One Rock Capital Partners, LLC. Per maggiori informazioni, visitare il sito aziendale all'indirizzo www.gpdcompanies.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.