La Colaboración Estratégica Extendida de C3 AI y Shell Reformulará las Industrias Globales de Energía y Recursos con IA Empresarial

REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE:AI), proveedor de software de AI empresarial líder, y Shell (NYSE:RDS) anunciaron hoy la renovación por cinco años de su acuerdo estratégico para acelerar el desarrollo de aplicaciones de IA y aprendizaje automático (Machine Learning, ML) empresariales en C3 AI® Suite en Shell. Esta renovación constituye una expansión significativa de la relación que C3 AI y Shell desarrollaron inicialmente hace varios años. El objetivo principal de este acuerdo es abordar la confiabilidad, la integridad de los activos y la optimización de los procesos en los negocios de Shell.

El anuncio de hoy se basa en el lanzamiento a principios de este año de Open AI Energy Initiative™ (OAI), ecosistema abierto de soluciones de AI, primero en su tipo, para ayudar a transformar la industria de la energía. La OAI, lanzada por C3 AI, Shell, Baker Hughes y Microsoft, ofrece un esquema para operadores de energía, proveedores de servicios, proveedores de equipos, y vendedores de software independiente para servicios de energía para ofrecer soluciones interoperables, que incluyen modelos empresariales basados en física e IA, supervisión, diagnóstico, acciones prescriptivas y servicios desarrollados por BHC3™ AI Suite y Microsoft Azure. Con esta expansión, C3 AI y Shell acelerarán la implementación de aplicaciones de IA empresariales dentro de Shell y en el mercado más amplio de la energía.

“El programa Shell.ai ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de nuestra estrategia digital, y C3 AI ha sido un socio clave para ayudar a escalar nuestros productos innovadores”, afirmó Yuri Sebregts, director de tecnología de Shell. “Ahora observamos que la tecnología de IA empresarial se está generalizando y nos entusiasma su potencial mientras buscamos transformar el sistema energético”.

“La necesidad de acelerar la transformación digital de la industria de la energía y de garantizar la seguridad climática nunca fue mayor” señaló Thomas M. Siebel, presidente y director general de C3 AI. “Junto a Shell, hemos asumido el compromiso de impulsar energías más limpias e iniciativas climáticas a nivel global a través del poder de las soluciones basadas en IA empresarial probadas, evaluadas y escalables. Nuestra colaboración le dará forma al mercado global para aplicaciones de IA/ML en las industrias de energía y recursos”.

“C3 AI es una parte integral que permitirá la implementación de Shell de las soluciones de IA empresariales a escala, afirmó Jay Crotts, director de informática de Shell. “Continuamos nuestro viaje para replicar y escalar nuestras soluciones en las áreas de confiabilidad, optimización de activos y administración de integridad, mientras exploramos aplicaciones en flujos de trabajo superficiales. Nuestras soluciones de mantenimiento predictivas, generadas en la plataforma de C3 AI Suite, han obtenido valor a través de una mayor confiabilidad y reducción de costos. La adopción de la IA empresarial y los flujos de trabajo centrados en los datos está cambiando el modo en que trabajamos con nuestros activos e impulsamos la eficiencia en todos nuestros negocios”.

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) es un proveedor de software de inteligencia artificial empresarial líder en la aceleración de la transformación digital. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai.

