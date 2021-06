REDWOOD CITY, Californië--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE: AI), een toonaangevende leverancier van AI-software voor ondernemingen, en Shell (NYSE: RDS) hebben vandaag een vijfjarige verlenging aangekondigd van hun strategische overeenkomst om de implementatie van ondernemingen te versnellen. AI- en ML-applicaties op de C3 AI® Suite in heel Shell. Deze vernieuwing is een aanzienlijke uitbreiding van de relatie die C3 AI en Shell enkele jaren geleden aanvankelijk ontwikkelden. Het primaire doel van de overeenkomst is om de betrouwbaarheid, integriteit van activa en procesoptimalisatie in alle Shell-activiteiten aan te pakken.

