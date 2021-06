LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger heeft vandaag een enterprise-schaal implementatie aangekondigd van geavanceerde digitale oplossingen voor PETRONAS, mogelijk gemaakt door de DELFI* cognitieve E&P-omgeving en geïntegreerd met het OSDU™ Data Platform. Deze digitale oplossingen zullen PETRONAS in staat stellen zijn veldontwikkelingsplanning te versnellen en de productieprestaties van zijn activa te optimaliseren.

“De strategische benadering van digitale transformatie, de adoptie van het OSDU-dataplatform en de DELFI-omgeving positioneren PETRONAS onder de digitale leiders van de sector, en we zijn er trots op hen bij deze reis te ondersteunen”, zegt Rajeev Sonthalia, president van Digital & Integratie, Schlumberger. “Door samen te werken, zullen we de toegang tot gegevens vrijmaken en geavanceerde AI integreren in petrotechnische workflows om de middelen voor veldontwikkeling te optimaliseren, de efficiëntie te verhogen en de besluitvorming over investeringen enorm te verbeteren.”

