Schlumberger anuncia implantação em escala empresarial de soluções digitais avançadas para a PETRONAS, habilitadas pelo ambiente DELFI

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger anunciou hoje uma implantação em escala empresarial de soluções digitais avançadas para a PETRONAS, habilitadas pelo ambiente de E&P cognitivo DELFI* e integradas à plataforma de dados OSDU™. Essas soluções digitais permitirão que a PETRONAS acelere seu planejamento de desenvolvimento de campo e otimize o desempenho da produção dos seus ativos.

“A abordagem estratégica para a transformação digital, a adoção da plataforma de dados OSDU e o ambiente DELFI posicionam a PETRONAS entre as líderes digitais do setor, e estamos orgulhosos de apoiá-los nessa jornada”, declarou Rajeev Sonthalia, presidente de digital e integração da Schlumberger. “Trabalhando juntos, liberaremos o acesso a dados e integraremos IA de ponta em fluxos de trabalho petrotécnicos para otimizar recursos de desenvolvimento de campo, aumentar a eficiência e melhorar imensamente a tomada de decisão.”

Esse acordo em escala empresarial segue uma implantação de sucesso do programa LiveFDP da PETRONAS na Malásia, que alavancou a suíte petrotécnica DELFI — a coleção de soluções digitais da Schlumberger para fluxos de trabalho petrotécnicos — e a solução de planejamento ágil de desenvolvimento de campo FDPlan*. Através dessa implantação, as equipes da PETRONAS foram capazes de rapidamente gerar cenários de desenvolvimento competitivo entre múltiplos dados e domínios funcionais.

