In this two minute video, Navin Kapur, MD, discusses the preCARDIA technology.

In this two minute video, Navin Kapur, MD, discusses the preCARDIA technology.

DANVERS, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Abiomed (NASDAQ: ABMD) heeft preCARDIA overgenomen, ontwikkelaar van een gepatenteerde katheter en controller die de productportfolio van Abiomed zullen aanvullen om de opties voor patiënten met acute decompensated heart failure (ADHF) uit te breiden. Het preCARDIA-systeem is uniek ontworpen om ADHF-gerelateerde volumeoverbelasting snel te behandelen door de hartvuldruk effectief te verminderen en decongestie te bevorderen om de algehele hart- en nierfunctie te verbeteren.

Jaarlijks worden meer dan een miljoen patiënten met ADHF opgenomen in ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Ondanks de beschikbare farmaceutische behandelingen is hartfalen de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopname bij patiënten ouder dan 65 jaar. preCARDIA biedt hartfalenspecialisten een minimaal invasieve oplossing met het potentieel om de patiëntresultaten te verbeteren en de zorgkosten te verlagen door vroegtijdige interventie te bieden met deze nieuwe technologie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.