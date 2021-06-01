愛科與博世、巴斯夫xarvio數位農業解決方案及Raven Industries Inc.達成有關目標性噴灑技術的合作協定

喬治亞州德盧斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的農業機械設計、製造和分銷商及精準農業科技領導者愛科集團(AGCO, NYSE:AGCO)宣佈，已與羅伯特·博世公司(Robert Bosch GmbH)、巴斯夫數位農業公司(BASF Digital Farming)和Raven Industries Inc.(NASDAQ:RAVN)達成概念驗證(PoC)合作協定。該合作旨在評估目標性噴灑技術，以降低作物投入成本，使作物保護產品的應用更有成效和效率，同時推動農場和環境的永續發展。

為了支持降低除草劑的使用量，目標性噴灑PoC將聚焦於即時感測技術，以幫助做出作物保護決策。無論白天還是黑夜，該技術可偵測生長作物以及休耕地上的雜草，執行精準的目標性產品放置至個別植物層。除了環境效益外，目標性噴灑還有助於提高農民的獲利能力，因為只須在需要的地方噴灑除草劑。該技術也減輕了農民負擔，使他們能夠使用效果更好的除草劑，從而更有效地控制雜草。在使用優質除草劑時，智慧型噴霧機可幫助節約用量並降低成本。

目前正在歐洲地區使用Fendt Rogator噴霧機對最初的概念進行評估，並計畫在2022年擴展到北美地區。

愛科資深副總裁兼精準農業和數位化總經理Seth Crawford表示：「長期以來，農民們一直在尋找創新的方法，以盡量少用化學農藥，並減少穿越田地的次數，從而達成他們的作物保護目標。考慮到監管壓力可能進一步加大，我們認為本次噴灑方面的合作推進了我們以農民為本的工作，並進一步彰顯出我們將與一流的合作夥伴一起滿足農民的需求。此項工作旨在驗證目標性噴灑解決方案，在降低產品使用量的前提下，達到與出苗前和出苗後實施全面噴灑相同的效果，同時可以靈活地在白天或晚上作業。」

在愛科的應用設備專業知識的基礎上，博世帶來了硬體、機器學習和人工智慧、以及數位化服務方面的能力。Xarvio™ 數位農業解決方案為雜草管理和作物最佳化提供自動化的即時田間農藝決策引擎。Raven Applied Technology致力於提高噴霧機的功效和操作效率，可進一步使目標性噴霧應用能夠對化學農藥有精確的控制。

Raven Applied Technology策略計畫總監 Dominic Walkes表示：「對於本次合作，Raven感到非常振奮。毫無疑問，每個組織的專業知識將為農業面臨的一些重大挑戰提供顛覆業界的解決方案。此次智慧噴灑概念驗證是眾多解決方案中的第一個，將有助於推進解決方案以創造更具永續性的未來。」

此次合作著重於結合多種科技的力量，將使農民能夠提高作業效率，同時降低農藥化學品的使用以協助保護環境，該目標符合愛科公司秉持的承諾，即提供以農民為中心的解決方案，從而永續地為世界提供糧食。

關於愛科集團

愛科集團(NYSE:AGCO)是農業機械和精準農業科技設計、製造和分銷領域的全球領導者。愛科透過其差異化的品牌組合為客戶創造價值，其中核心品牌包括Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®和Valtra®。借助其Fuse®智慧農業解決方案，愛科的全系列設備和服務可協助農民以永續的方式為全球提供糧食。愛科集團成立於1990年，總部位於美國喬治亞州德盧斯，2020年淨銷售額達91億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.AGCOcorp.com。有關公司新聞、資訊和活動，請在Twitter: @AGCOCorp上關注我們。關於Twitter上的財經新聞，請關注主題標籤#AGCOIR。

關於博世集團

博世集團(Bosch Group)是全球首屈一指的科技和服務供應商，在全球擁有約39.5萬名員工（截至2020年12月31日）。集團2020年的銷售額為715億歐元，其業務分為四大部門：交通解決方案、工業科技、消費品，以及能源和建築科技。

博世為首屈一指的物聯網供應商，為智慧家居、工業4.0和互聯交通提供創新解決方案。博世正在追求永續、安全和令人興奮的交通運輸願景，利用其在感測器技術、軟體和服務方面的專業知識以及自有物聯網雲，為客戶提供單一來源的互聯跨域解決方案。

博世集團的策略性目標是利用含有人工智慧或在人工智慧協助下所開發或製造的產品和解決方案來促進互聯生活，並以創新和能夠激發熱情的產品和服務，在全球改善生活品質。簡言之，博世開創的科技是「為生活而創造」(Invented for life)。博世集團由羅伯特·博世公司(Robert Bosch GmbH)及其在約60個國家的約440家子公司和區域公司組成。包括銷售和服務合作夥伴在內，博世的全球製造、工程和銷售網路幾乎遍及全球所有國家。

博世集團在全球超過400個地點運作，並從2020年第一季開始即達到碳中和。創新是公司未來成長的基礎。博世在全球129個地點擁有約7.3萬名研發人員，其中近3.4萬名是軟體工程師。

關於博世交通解決方案

博世交通解決方案(Mobility Solutions)是博世集團旗下最大的業務部門，2020年銷售額為421億歐元，占集團營運總銷售額的59%，也讓博世集團成為汽車產業首屈一指的供應商之一。交通解決方案部門追求安全、永續和令人興奮的交通運輸願景，並充分結合博世集團在個人化、自動化、電氣化和連線性領域的專業知識，為客戶帶來整合式交通解決方案。該部門的主營領域包括內燃機噴射技術和動力系統周邊設備、各種動力系統電氣化解決方案、車輛安全系統、輔助駕駛和自動化駕駛、用戶友善型資訊娛樂科技以及車對車和車對基礎設施通訊、維修站概念，以及針對汽車售後市場的科技和服務。汽車產業的多項重大創新均來自於博世，如電子引擎管理、ESP防滑系統和共軌柴油技術等。

關於xarvio數位農業解決方案——巴斯夫數位農業公司旗下品牌

xarvio數位農業解決方案(xarvio Digital Farming Solutions)引領農業數位轉型並促使作物生產最佳化。以全球首屈一指的作物模型平臺為基礎，xarvio提供數位產品以及針對特定田區的獨立農藝建議，使農民能夠以極高的效率永續地生產作物。xarvio系列產品包括SCOUTING、FIELD MANAGER和HEALTHY FIELDS，用戶遍及全球100多個國家。17個國家中的6萬名農民在使用xarvio FIELD MANAGER（總面積超過700萬公頃）。此外，400多萬農民和農業顧問在使用xarvio SCOUTING。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.xarvio.com，或者造訪我們的社群媒體帳號。

關於Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ: RAVN)提供創新、高價值的產品和系統，以解決整個世界面臨的巨大挑戰。Raven是精準農業、高效能特殊薄膜以及航太和國防解決方案的領導者，公司在自主系統方面的開創性工作正在為農業、國防和科學研究等領域開啟新的可能性。自1956年以來，Raven設計、生產和交付了大量品質卓越的解決方案，在創新、產品品質和無與倫比的服務方面為公司贏得美譽。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://ravenind.com

關於Raven Applied Technology

幾十年來，Raven Applied Technology 一直致力於透過其創新的農業科技來盡量提高作業效率。該公司的自主產品套件是其核心使命的成果。從田間電腦、噴霧機和播種機控制，到GPS引導轉向系統、物流技術和自主解決方案，Raven提供多種精準農業產品，旨在讓農業零售商和種植者在未來繼續保持競爭力和獲利能力。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://ravenprecision.com。

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