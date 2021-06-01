爱科与博世、巴斯夫xarvio数字农业解决方案及Raven Industries Inc.达成有关定向喷洒技术的合作协议 定向喷洒技术可大幅降低生长期作物和休耕地的除草剂用量，昼夜均可施用

佐治亚州杜鲁斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的农业机械设计、制造和分销商及精准农业技术领导者爱科集团(AGCO, NYSE:AGCO)宣布，已与罗伯特·博世公司(Robert Bosch GmbH)、巴斯夫数字农业公司(BASF Digital Farming)和Raven Industries Inc.(NASDAQ:RAVN)达成概念验证(PoC)合作协议。该合作旨在评估定向喷洒技术，以通过降低作物投入成本，使作物保护产品的应用更加有效和高效，同时推动农场和环境的可持续发展。

为支持降低除草剂的使用量，定向喷洒PoC将深耕实时传感技术，以帮助做出作物保护决策。无论白天还是黑夜，通过检测生长作物中以及休耕地上的杂草，该技术将定向产品放置的精确度提升到单个植物水平。除了环境效益外，定向喷洒还有助于提高农民的盈利能力，因为只须在需要的地方喷洒除草剂。该技术也减轻了农民负担，使他们能够使用效果更好的除草剂，从而更好地控制杂草。在使用优质除草剂时，智能喷雾机可帮助节约用量并降低成本。

正在欧洲地区使用Fendt Rogator喷雾机对最初的概念进行评估，并计划在2022年将其扩展到北美地区。

爱科高级副总裁兼精准农业和数字化总经理Seth Crawford表示：“长期以来，农民们一直在寻找创新的方法，以最大限度地降低化学农药的使用，并减少穿越田地的次数，从而实现他们的作物保护目标。考虑到监管压力可能进一步加大，我们认为本次喷洒方面的合作推进了我们以农民为本的工作，并进一步彰显出我们将与一流的合作伙伴合作，以满足农民的需求。此项工作旨在验证定向喷洒解决方案，在降低产品使用量的前提下，达到与出苗前和出苗后实施全面喷洒相同的效果，同时可以灵活地在白天或晚上进行作业。”

在爱科的应用设备专业知识的基础上，博世带来了硬件、机器学习和人工智能、以及数字化服务方面的能力。Xarvio™ 数字农业解决方案为杂草管理和作物优化提供了一个自动化的、实时的田间农艺决策引擎。Raven Applied Technology致力于提高喷雾机的功效和操作效率，可进一步针对定向喷雾应用实现对化学农药的精确控制。

Raven Applied Technology战略计划总监 Dominic Walkes表示：“对于本次合作，Raven感到非常振奋。毫无疑问，每个组织的专业知识将为农业面临的一些重大挑战提供行业颠覆性解决方案。此次智能喷洒概念验证是众多解决方案中的第一个，将有助于推进实现更具可持续性未来的解决方案。”

此次合作侧重于提供多种技术的组合，将使农民能够提高经营效率，同时通过降低农药化学品的使用来帮助保护环境，该目标符合爱科公司秉持的承诺，即提供以农民为中心的解决方案，从而可持续地为世界提供粮食。

关于爱科集团

爱科集团(NYSE:AGCO)是农业机械和精准农业技术设计、制造和分销领域的全球领导者。爱科通过其差异化的品牌组合为客户创造价值，其中核心品牌包括Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®和Valtra®。借助其Fuse®智能农业解决方案，爱科的全系列设备和服务可帮助农民以可持续的方式为全球提供食物。爱科集团成立于1990年，总部位于美国佐治亚州德卢斯，2020年净销售额达91亿美元。如需了解更多信息，请访问：www.AGCOcorp.com。有关公司新闻、信息和活动，请在Twitter: @AGCOCorp上关注我们。关于Twitter上的财经新闻，请关注主题标签#AGCOIR。

关于博世集团

博世集团(Bosch Group)是一家全球领先的技术和服务供应商，在全球拥有约39.5万名员工（截至2020年12月31日）。集团2020年的销售额为715亿欧元，其业务分为四大部门：交通解决方案、工业技术、消费品及能源和建筑技术。

作为领先的物联网供应商，博世为智能家居、工业4.0和互联交通提供创新解决方案。博世正在追求一个可持续、安全和令人兴奋的交通愿景，利用其在传感器技术、软件和服务方面的专业知识以及自有物联网云，为客户提供单一来源的互联跨域解决方案。

博世集团的战略目标是通过内置人工智能或在人工智能帮助下所开发或制造的产品和解决方案来促进互联生活，并以创新和能够激发热情的产品和服务在全球范围内改善生活质量。简言之，博世的宗旨是“为生活而创造”(Invented for life)技术。博世集团由罗伯特·博世公司(Robert Bosch GmbH)及其在约60个国家的约440家子公司和区域公司组成。包括销售和服务合作伙伴在内，博世的全球制造、工程和销售网络几乎覆盖了全球所有国家。

博世集团在全球超过400个地点开展运营，并从2020年第一季度开始即实现了碳中和。创新是公司未来发展的基础。博世在全球129个地点拥有约7.3万名研发人员，其中近3.4万名是软件工程师。

关于博世交通解决方案

博世交通解决方案(Mobility Solutions)是博世集团旗下最大的业务部门，2020年销售额为421亿欧元，占集团运营总销售额的59%，也让博世集团成为汽车行业的领先供应商之一。交通解决方案部门追求安全、可持续和令人兴奋的交通愿景，并充分结合了博世集团在个性化、自动化、电气化和连接性领域的专业知识，为客户带来综合性的交通解决方案。该部门的主营领域包括内燃机喷射技术和动力总成外围设备、面向动力总成电气化的多样化解决方案、车辆安全系统、辅助驾驶和自动化驾驶、用户友好型信息娱乐技术以及车对车和车对基础设施通信、维修店概念，以及面向汽车售后市场的技术和服务。汽车行业的多项重大创新均来自于博世，如电子发动机管理、ESP防滑系统和共轨柴油技术等。

关于xarvio数字农业解决方案——巴斯夫数字农业公司旗下品牌

xarvio数字农业解决方案(xarvio Digital Farming Solutions)引领农业数字化转型并优化作物生产。基于全球领先的作物模型平台，xarvio提供数字产品以及针对特定田区的独立农艺建议，使农民能够以极高的效率可持续地生产作物。xarvio系列产品包括SCOUTING、FIELD MANAGER和HEALTHY FIELDS，用户遍及全球100多个国家。17个国家中的6万名农民在使用xarvio FIELD MANAGER（总面积超过700万公顷）。此外，400多万农民和农业顾问在使用xarvio SCOUTING。如需了解更多信息，请访问：www.xarvio.com，或者访问我们的社交媒体账号。

关于Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ: RAVN)提供创新、高价值的产品和系统，以解决整个世界面临的巨大挑战。Raven是精准农业、高性能特种薄膜以及航空航天和国防解决方案的领导者，公司在自主系统方面的开创性工作正在为农业、国防和科学研究等领域开启新的可能性。自1956年以来，Raven设计、生产和交付了大量品质卓越的解决方案，在创新、产品质量和无与伦比的服务方面为公司赢得了美誉。如需了解更多信息，请访问：https://ravenind.com

关于Raven Applied Technology

几十年来，Raven Applied Technology 一直致力于通过其创新的农业技术最大限度地提高运营效率。该公司的自主产品套件是其核心使命的成果。从田间计算机、喷雾机和播种机控制，到GPS引导转向系统、物流技术和自主解决方案，Raven提供多种精准农业产品，旨在让农业零售商和种植者在未来继续保持竞争力和盈利能力。如需了解更多信息，请访问https://ravenprecision.com。

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