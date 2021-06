CORCYM : LANCEMENT MONDIAL

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--CORCYM, la nouvelle société indépendante de dispositifs médicaux dont la mission est de fournir aux patients et aux chirurgiens cardiaques les meilleures solutions pour lutter contre les maladies cardiaques structurelles, annonce aujourd'hui le lancement de ses activités à l'échelle mondiale.

Née de l'acquisition des activités liées aux valves cardiaques de LivaNova PLC (LivaNova) par Gyrus Capital (Gyrus), une société d'investissement dédiée aux investissements dans les secteurs de la santé et du la développement durable, CORCYM entre sur le marché avec un portefeuille complet de produits répondant aux besoins des chirurgiens cardiaques et des patients du monde entier.

"Nous sommes heureux d'annoncer le lancement mondial de CORCYM", a déclaré Christian Mazzi, PDG de CORCYM. " Nous entrons sur le marché aujourd'hui avec un solide héritage et le patrimoine d'un portefeuille de produits qui s'étend sur plus de 50 ans. Nous nous engageons à devenir la première entreprise dédiée aux chirurgiens cardiaques et à leurs patients ".

Du latin COR (cœur) et CYM (valve, abrégé de Cymbalon), le nom de l'entreprise définit son orientation : fournir aux chirurgiens cardiaques les meilleures solutions pour combattre les maladies cardiaques structurelles. CORCYM est présente dans plus de 100 pays et dispose de deux sites de production principaux, à Saluggia, en Italie, et à Burnaby, au Canada. Avec environ 850 employés dans le monde, l'entreprise assure une présence forte pour soutenir en permanence les patients, les professionnels de la santé et les systèmes de santé dans le monde entier.

"Notre mission est d'aider les chirurgiens cardiaques à mieux traiter les patients aujourd'hui et à l'avenir. Notre objectif est de tirer parti de nos fondations dans le domaine des valves mécaniques et de construire notre moteur de croissance avec nos plateformes de produits phares Perceval® et Memo, tout en investissant dans la recherche et le développement de nouveaux produits et partenariats. Nous avons l'intention de construire CORCYM en tant que société spécialisée, centrée sur le client et agile, soutenue par Gyrus, un partenaire solide, reconnu dans le secteur et prêt à investir dans notre avenir. "a déclaré le PDG Mazzi.

La recherche clinique jouera un rôle essentiel dans l'avenir des technologies des valves cardiaques CORCYM. CORCYM soutiendra un programme clinique dynamique en collaboration avec les principaux professionnels de la chirurgie cardiaque, afin de développer des études cliniques et des activités de recherche à l'initiative des investigateurs. CORCYM s'engage également à poursuivre et à développer de solides programmes pédagogiques et de formation pour toutes ses solutions de valves cardiaques.

Note juridique

En date d'aujourd'hui, LivaNova et CORCYM ont finalisé la clôture initiale relative à l'acquisition par CORCYM des activités de LivaNova dans le domaine des valves cardiaques. Dans le cadre de la clôture initiale, CORCYM a acquis les infrastructures de fabrication de LivaNova à Saluggia et à Burnaby (Vancouver) ainsi que des actifs connexes dans d'autres zones géographiques, représentant la majeure partie de l'activité des valves cardiaques. Au cours de l'année 2021, les parties prévoient d'achever le transfert des opérations commerciales dans diverses entités juridiques locales.

À propos de CORCYM

CORCYM est une entreprise mondiale et indépendante de dispositifs médicaux entièrement axée sur des solutions chirurgicales de pointe pour lutter contre les maladies cardiaques structurelles. CORCYM est présente dans plus de 100 pays avec environ 850 employés et assure un soutien solide et continu aux patients, aux professionnels de la santé et aux systèmes de santé du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.corcym.com.

À propos de Gyrus Capital

Gyrus Capital est une société d'investissement axée sur les investissements transformationnels dans les secteurs des soins de santé et du développement durable. Basée à Genève, en Suisse, la société se spécialise dans le rachat, pour un montant de 50 à 500 millions de dollars, d'entreprises dotées d'un produit et d'un personnel de qualité, mais qui ne sont pas essentielles pour leurs sociétés mères. Le carve out de LivaNova HV fait suite à l'acquisition de DuPont Sustainable Solutions (leader mondial du conseil en santé et risques professionnels et sécurité) auprès de E.I. DuPont de Nemours en 2019. Pour en savoir plus, consultez le site www.gyruscapital.com.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une entreprise mondiale de technologie et d'innovation médicales qui s'appuie sur près de cinq décennies d'expérience et sur un engagement sans faille dont la mission est de donner de l'espoir aux patients et à leurs familles grâce à des technologies médicales innovantes, apportant des améliorations qui changent la vie, tant pour la tête que pour le cœur. Basée à Londres, LivaNova emploie environ 3 000 personnes et est présente dans plus de 100 pays, au bénéfice des patients, des professionnels de la santé et des systèmes de santé du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.livanova.com.