Mila Inc. s'associe au fournisseur de paiements numériques de premier plan SumUp

Mila Inc., the European leader of on-demand technical support, announces its partnership with SumUp, a leading global digital payments provider. Mila has a workforce of over 10,000 trained technicians across Switzerland, Germany, France, Austria, and the UK. Clients include Bosch, Ring, Google, Amazon, Otto.de, Netatmo, Sonos, Swisscom, Logitech, Lightwave, Samsung, eve., and Gigaset. SumUp clients include DHL, Bosch, and Staples. (Photo: Business Wire)

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Mila Inc., leader européen du support technique à la demande, annonce son partenariat avec SumUp, un leader mondial des solutions de paiement. SumUp propose des solutions de paiement aux petites entreprises et aux entrepreneurs, leur permettant de payer simplement, facilement et en toute sécurité avec la carte, et à des conditions transparentes et abordables. Les clients de SumUp incluent DHL, Bosch et Staples. Mila emploie plus de 10 000 techniciens expérimentés en Suisse, Allemagne, France, Autriche et au Royaume-Uni.

« La solution mPOS de SumUp libérera de précieuses ressources comptables et nous permettra de payer nos techniciens le jour où les services sont fournis à nos clients », déclare Christian Viatte, PDG et co-fondateur de Mila, Inc. « Éliminer les problèmes de facturation en s'associant avec SumUp sera d'une immense valeur pour notre personnel technique Mila Friends. La possibilité pour nos clients de payer en toute sécurité et pour nos techniciens d'être payés lorsqu'un appel de service est terminé, constituera un énorme coup de pouce pour nos efforts d'intégration et de fidélisation sur tous nos marchés mondiaux ».

« Avec nos solutions de paiement, nous visons à faciliter la vie des petites entreprises, mais aussi à façonner l'avenir numérique », ajoute Gunnar Hartmann, directeur des ventes principal auprès des partenaires chez SumUp. « Nous sommes toujours à la recherche de partenaires de valeur pour mener ensemble notre mission. Grâce à nos produits, les techniciens de Mila peuvent désormais proposer à leurs clients des méthodes de paiement par carte pratiques, abordables et sécurisées partout et à tout moment ».

Mila fournit une assistance technique aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises couvrant plus de 30 marques mondiales, notamment Bosch, Ring, Google, Amazon, Otto.de, Netatmo, Sonos, Swisscom, Logitech, Lightwave, Samsung, eve. et Gigaset. Les partenaires d'entreprise s'appuient sur la main-d'œuvre hautement qualifiée de Mila pour l'installation des produits, le dépannage et les réparations, en particulier pour les produits de maison intelligente.

À propos de Mila

Depuis 2016, Mila fournit une assistance technique de proximité en temps réel, contrôlée et à la demande. Mila s'est développée depuis la Suisse vers de nouveaux marchés, grâce à un réseau de partenariats solides avec les détaillants et les entreprises, offrant des services en Allemagne, en Autriche, en France et au Royaume-Uni. À l'origine soutenue et détenue par Swisscom, Mila a été acquise en 2020 par son PDG Chris Viatte, avec l'appui de nouveaux investisseurs parmi lesquels Alpana Ventures de Suisse et Oriza Ventures de la Silicon Valley, qui ont tous deux mené le tour de table, ainsi que Plug and Play Ventures de la Silicon Valley.

