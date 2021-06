In this two minute video, Navin Kapur, MD, discusses the preCARDIA technology.

DANVERS, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Abiomed (NASDAQ: ABMD) ha rilevato preCARDIA, produttore di un gruppo unità di controllo e catetere proprietario che completa il portafoglio di prodotti di Abiomed per ampliare la scelta di terapie per pazienti con insufficienza cardiaca scompensata acuta (ADHF, acute decompensated heart failure). Il sistema preCARDIA è progettato in modo unico per il trattamento rapido di sovraccarico del volume correlato alla ADHF riducendo efficacemente le pressioni di riempimento cardiaco e promuovendo la decongestione per migliorare la funzionalità renale e cardiaca complessiva.

Ogni anno, negli ospedali degli Stati Uniti vengono ricoverati più di un milione di pazienti con ADHF. Nonostante la disponibilità di trattamenti terapeutici, l’insufficienza cardiaca è la causa principale di ricovero ospedaliero di pazienti di età superiore a 65 anni.

