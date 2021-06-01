Velodyne Lidar智慧基礎建設解決方案榮獲「50大智慧城市專案大獎」

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，該公司由Bluecity提供支援的智慧基礎建設解決方案榮獲「2021年50大智慧城市專案大獎」，以表揚該解決方案在智慧城市應用方面的創新。這一獎項由Smart Cities Connect頒發，評選過程競爭非常激烈，旨在表揚全球50個最具變革性的智慧城市專案。

Velodyne的智慧基礎建設解決方案能幫助政府解決部分最具挑戰和最普遍的問題。該解決方案結合了Velodyne獲獎的雷射雷達感測器和Bluecity強大的人工智慧(AI)軟體，對交通網路和公共空間進行監測。它能產生即時資料分析和預測，從而提升交通和人群流動效率，提高永續性，保護易受傷害的道路使用者。

智慧基礎建設解決方案已經在北美多座城市部署，包括魁北克和不列顛哥倫比亞省，接下來還將在美國紐澤西州安裝部署。解決方案必須取得市級或同等規模的成果才能獲得「50大智慧城市專案大獎」的評選資格。

Velodyne的智慧基礎建設解決方案可以製作道路和十字路口的即時3D地圖，提供精準的交通監測和分析，這是相機或雷達等其他類型的感測器所無法實現的。它可以在任何光照或天氣條件下可靠地收集資料，支援一年365天全年無休執行，同時還能保護人們的隱私。該解決方案透過多模式分析來偵測各種道路使用者，包括車輛、行人和騎士，從而提高安全性。它可以預測、診斷和解決道路安全挑戰，幫助市政當局和其他客戶做出知情決定，採取糾正措施。

Velodyne Lidar業務開發副總裁Jon Barad表示：「50大智慧城市專案大獎將Velodyne的智慧基礎建設解決方案評選為全球正在使用的智慧城市技術的50個最佳範例之一。榮獲這一獎項證明，這種採用雷射雷達的創新方法能幫助將道路和交通基礎建設轉變為智慧城市，打造永續、更安全的社區。」

50大智慧城市專案頒獎晚會將於今年10月在華盛頓特區與Smart Cities Connect大會在同一場館舉行。

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是雷射雷達的全球領先企業，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享有盛譽。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供靈活性、品質和性能，可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛汽車、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和保全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

前瞻性陳述

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