Velodyne Lidar智能基础设施解决方案荣获“智能50强大奖”

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW)今天宣布，该公司由Bluecity提供支持的智能基础设施解决方案荣获“2021年智能50强大奖”，以表彰该解决方案在智慧城市应用方面的创新。这一奖项由Smart Cities Connect颁发，评选过程竞争非常激烈，旨在表彰全球50个最具变革性的智慧城市项目。

Velodyne的智能基础设施解决方案能帮助政府解决部分最具挑战和最普遍的问题。该解决方案结合了Velodyne获奖的激光雷达传感器和Bluecity强大的人工智能(AI)软件，对交通网络和公共空间进行监测。它能生成实时数据分析和预测，从而提升交通和人群流动效率，提高可持续性，保护易受伤害的道路使用者。

智能基础设施解决方案已经在北美多座城市部署，包括魁北克和不列颠哥伦比亚省，接下来还将在美国新泽西州安装部署。解决方案必须取得市级或同等规模的成果才能获得“智能50强大奖”的评选资格。

Velodyne的智能基础设施解决方案可以创建道路和十字路口的实时3D地图，提供精准的交通监测和分析，这是摄像头或雷达等其他类型的传感器所无法实现的。它可以在任何光照或天气条件下可靠地收集数据，支持一年365天全天候运行，同时还能保护人们的隐私。该解决方案通过多模式分析来检测各种道路使用者，包括车辆、行人和骑行者，从而提高安全性。它可以预测、诊断和解决道路安全挑战，帮助市政当局和其他客户做出知情决定，采取纠正措施。

Velodyne Lidar业务开发副总裁Jon Barad表示：“智能50强大奖将Velodyne的智能基础设施解决方案评选为全球正在使用的智慧城市技术的50个最佳范例之一。荣获这一奖项证明，这种基于激光雷达的创新方法能帮助将道路和交通基础设施转变为智慧城市，打造可持续、更安全的社区。”

智能50强颁奖晚会将于今年10月在华盛顿特区与Smart Cities Connect大会在同一场馆举行。

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是激光雷达的全球领先企业，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享有盛誉。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供灵活性、质量和性能，可满足各行各业的需求，包括自动驾驶汽车、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过促进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于除历史事实之外的所有陈述，以及有关Velodyne的目标市场、新产品、开发工作、竞争等的陈述。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“认为”、“寻求”、“可能”、“将要”、“能够”、“应该”、“将来”、“提议”等词语，以及这些词语的变体或类似表达形式（或此类词语或表达形式的否定形式），旨在用于识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述不保证未来的业绩、状况或结果，并且涉及大量已知和未知的风险、不确定性、假设及其他重要因素，其中众多因素不受Velodyne控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中所讨论的结果大相径庭。可能影响实际结果的重要因素包括：与激光雷达的政府法规及其普及有关的不确定性；新冠肺炎疫情对Velodyne及其客户业务影响的不确定性；Velodyne管理增长的能力；Velodyne执行商业计划的能力；与Velodyne客户的产品商业化能力以及这些产品的最终市场接受度有关的不确定性；Velodyne产品的市场接受率和接受程度；现有或可能推出的其他与激光雷达和传感器相关的竞争性产品和服务能否取得成功；与Velodyne当前的诉讼以及与Velodyne有关的潜在诉讼或Velodyne知识产权的有效性或可执行性有关的不确定性；以及影响Velodyne产品和服务需求的总体经济和市场状况。除非法律另有规定，无论是由于新信息的出现或将来事件或任何其它原因，Velodyne均无义务更新或修正任何前瞻性陈述。

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