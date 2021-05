NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Diligent Corporation, de wereldleider in SaaS-governance, risico en compliance, heeft vandaag de toevoeging aangekondigd van vier nieuwe partners, allemaal gevestigd in Spanje – Esade Center for Corporate Governance, Fundación Woman Forward, Instituto de Gobernanza Empresarial en WomenCEO – in zijn groeiende Modern Leadership-initiatief, dat is opgericht om de diverse vertegenwoordiging in wereldwijde bedrijven op directie- en bestuursniveau verder te vergroten.

Deze organisaties zetten zich in om de beste praktijken op het gebied van corporate governance te bevorderen, waaronder het vergroten van diversiteit en inclusie. Volgens onderzoek van het Diligent Institute bekleden mannen momenteel ongeveer drie keer meer leidinggevende posities in het bestuur dan vrouwen. Het Modern Leadership-initiatief, dat tot doel heeft deze statistiek te verbeteren, helpt bedrijven bij het meten van en rapporteren over diversiteit als onderdeel van hun milieu-, sociale en bestuursstrategie.

