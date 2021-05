Theradiag annonce le lancement d’HUMABDIAG, un projet de recherche d’envergure visant une bioproduction d’anticorps monoclonaux à Tours

CROISSY-BEAUBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

THERADIAG (Pais:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce le lancement d’HUMABDIAG, un projet de recherche d’envergure de bioproduction d’anticorps à Tours.

Theradiag s’engagera à partir du 1er juillet 2021 avec l’écosystème académique et industriel de Tours : son CHRU, son université et la société MAbSilico, dans un projet de recherche et de production d’anticorps, cofinancé par la région Centre-Val de Loire à hauteur de 450 K€. Ce projet stratégique s’inscrit dans la prolongation de l’accord de collaboration globale avec l’université de Tours et de la création de l’établissement secondaire en Région Centre-Val de Loire, annoncés respectivement en juillet et septembre 2020 par la Société.

Chaque patient, lorsqu’il développe une réponse immunitaire à un pathogène ou à un quelconque antigène, produit une large gamme d’anticorps ; ce répertoire d’anticorps lui est propre. Le projet HUMABDIAG a pour objectif d’aller chercher dans ces répertoires les anticorps les plus efficaces dans leur liaison à leur cible, qu’il s’agisse d’une protéine virale, d’un médicament immunogène ou d’un composant du soi dans le cadre de maladies auto-immunes.

Plus spécifiquement, l’approche développée dans ce projet permet de réaliser une identification rapide des anticorps d’intérêt et surtout de remonter à leur séquence génétique unique. Sur la base de cette séquence, il sera alors possible de simuler informatiquement la liaison entre l’anticorps et sa cible, puis de reproduire cet anticorps.

Theradiag coopérera avec les acteurs académiques (CHRU et université) dans la mise en place du concept et de la technologie : sélection et isolation des lymphocytes d’intérêt et séquençage avant analyse informatique. MAbSilico prendra en charge la modélisation des anticorps et les simulations de liaison à leur cible en utilisant leur plateforme logicielle basée sur l'intelligence artificielle. Theradiag transfèrera ensuite les anticorps d’intérêt sur sa plateforme de production d’anticorps monoclonaux humains d’intérêt diagnostique. Les anticorps monoclonaux humains qui en seront issus seront le reflet exact des anticorps réellement présents chez les patients et leur production sera standardisée. Cette importante différenciation constituera pour Theradiag un levier majeur pour sa stratégie et son approche du marché du Diagnostic In Vitro (DIV) et du Theranostic.

Bertrand de Castelnau, Directeur Général de Theradiag, commente : « Le lancement de ce projet de de grande ampleur dénommé Humabdiag démontre la dynamique d’innovation chez Theradiag. Ce partenariat tourangeau est stratégique car il nous permettra, par la fabrication d’anticorps monoclonaux humains, de progresser et de nous développer encore plus dans notre activité de monitoring des biothérapies. La valeur de nos partenaires nous renforce dans nos attentes pour ce projet, dans lequel Theradiag sera le Business Leader. Ce projet de recherche unique débouchera sur la création d’une nouvelle activité totalement complémentaire à celles existantes et sur un sourcing de qualité et économique de nos matières. »

