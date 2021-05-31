BOSAGORA发起“元城市论坛”，旨在利用区块链构建元宇宙

已发起“元城市论坛”，旨在利用区块链构建元宇宙（Metaverse）。AIITONE、URACLE、BRI（Blockchain Research Institute）和BOSAGORA参加了本届论坛。元宇宙开发企业与区块链专业企业携手，共同创建元宇宙生态系统，并构建与区块链相结合的“元城市（MetaCity）”。(照片：美国商业资讯)

已发起“元城市论坛”，旨在利用区块链构建元宇宙（Metaverse）。AIITONE、URACLE、BRI（Blockchain Research Institute）和BOSAGORA参加了本届论坛。元宇宙开发企业与区块链专业企业携手，共同创建元宇宙生态系统，并构建与区块链相结合的“元城市（MetaCity）”。(照片：美国商业资讯)

韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--公共区块链企业BOSAGORA于31日发布消息称，已发起“元城市论坛”，旨在利用区块链构建元宇宙（Metaverse）。

受新冠疫情影响，无接触活动日益活跃，经济活动世代已完成数字化，使元宇宙市场备受瞩目。英国的普华永道（PwC）预测，到元宇宙主要用户（10岁年龄段）成长至20-30岁年龄段的2030年，元宇宙的市场规模将增至1700万亿韩元，成为新一代的主要创收产业。

AIITONE、URACLE、BRI（Blockchain Research Institute）和BOSAGORA参加了本届论坛。元宇宙开发企业与区块链专业企业携手，共同创建元宇宙生态系统，并构建与区块链相结合的“元城市（MetaCity）”。

AIITONE是一家KOSDAQ上市公司，拥有VR、AR、AI等元宇宙优化技术，负责构建元宇宙并开发应用于平台的去中心化应用（Dapp）。

AIITONE CEO崔鐵洵表示：“元宇宙与区块链激情碰撞，将在扩展元宇宙生态系统上创造出巨大的协同效应。我们希望通过与区块链专业企业开展合作，发展成为在元宇宙内借助区块链为用户提供各种优惠的平台。”

URACLE是一家移动平台软件开发企业，引领主要企业实现移动标准化。在韩国国内开展移动应用程序标准化和区块链业务，市场份额最高。以丰富的经验为依托，提供可运行各种去中心化应用（Dapp）的元城市标准化解决方案。

BRI是一家由北美著名顾问唐·塔普斯科特执掌的区块链咨询公司。面向以全球用户为对象提供服务的元城市，在全球市场内提供旨在搞活元城市的整体咨询。此外，通过发掘并审查元风险，与海外领先企业建立合作伙伴关系，有望为扩展生态系统作出贡献。

大量用户在元宇宙平台内同时进行各种活动时，会频繁产生大规模的交易。为了与区块链技术相结合，实现快速、安全、准确、低成本交易的技术必不可少。BOSAGORA计划通过早前开发并向外发布的閃電層（FLASH LAYER）技术，向元宇宙提供一个专业化区块链平台。

在发起仪式上，担任元城市论坛常任代表的BOSAGORA董事长金仁焕表示：“元城市是世界第一个将区块链与元宇宙相结合的平台，随着与区块链相结合，有望凭借其技术优势，在未来广泛应用于各种机构或团体。”