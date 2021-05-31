NuriFlex Inc.與LINE Plus Corporation就中央銀行數位貨幣(“CBDC”)專案簽署諒解備忘錄

華盛頓州貝爾維尤--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NuriFlex Inc. (“NuriFlex”)宣佈與LINE Plus Corporation (“LINE”)簽署諒解備忘錄(“MoU”)，兩家公司打算就中央銀行數位貨幣(“CBDC”)平臺業務在多個地區展開合作，包括但不限於加勒比海地區、南美和非洲。

NuriFlex的業務專長之一是設計和開發區塊鏈型平臺，為各行各業提供數位支付及其他服務。NuriFlex目前以主要技術合作夥伴的身分參與喀麥隆的全民健康覆蓋系統（稱為UHC專案），並與非洲其他合作夥伴進行了多輪討論，以推出採用區塊鏈技術的其他服務。

過去20年來，NuriFlex Group專注於開發能夠處理大量資料的軟體平臺，並為全球公用事業公司導入此類平臺。結合這些經驗與區塊鏈技術，NuriFlex計畫與信譽卓著的全球合作夥伴LINE Plus Corporation一起進行全球CBDC專案，而這些專案需要能夠處理大量資料的平臺。

LINE Plus Corporation是LINE Corporation在韓國的子公司，負責領導LINE的全球業務開發。該公司擁有專門的區塊鏈工程團隊，長期研究、開發和運行區塊鏈相關服務，包括CBDC區塊鏈平臺。LINE希望憑藉LINE Blockchain技術和參與CBDC專案的經驗，為每一個CBDC專案提供合適的區塊鏈平臺解決方案。

NuriFlex Inc.執行長Elizabeth Park表示：「我們很高興與LINE在CBDC專案上進行合作。NuriFlex和LINE合作帶來的區塊鏈技術經驗和業務開發能力，將成為成功利用CBDC商業機會的一大優勢。」

LINE Plus Corporation區塊鏈實驗室負責人Hongkyu Lee表示：「憑藉NuriFlex在該地區的業務經驗和LINE的區塊鏈技術，我們希望利用CBDC區塊鏈平臺在加勒比海地區、南美和非洲帶來金融創新。」

關於NuriFlex Inc.

NuriFlex Inc.是一家數位轉型公司，為解決各行各業的低效率和改善交易收益率提供融合型解決方案。NuriFlex Inc.以其核心通訊和區塊鏈技術為基礎，提供強大且可靠的產品和服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nuriflex.com。

關於LINE Plus Corporation

LINE Plus Corporation於2013年3月在韓國成立，是LINE Corporation的子公司。公司與來自世界各地的程式設計師、設計人員、行銷人員、銷售人員和公關經理合作，為LINE的全球業務發展提供支援。

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